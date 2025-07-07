Самарская делегация приняла участие во Всероссийском Дне поля

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Делегация самарских сельхозпроизводителей во главе с министром сельского хозяйства региона Алексеем Поповым приняла участие в Всероссийском Дне поля. В состав делегации вошли более сорока человек: растениеводы, животноводы, эксперты, представители агробизнеса - крупнейших предприятий: «Пегас-Агро», «АМ-Техника», «Волжский Посад», «Био-Тон». Деловая программа мероприятия охватывала ключевые вопросы развития сельского хозяйства страны, включая цифровизацию.

Всероссийский День поля – 2025 собрал всех тех, кто кормит страну и отвечает за продовольственную безопасность. Всех, кто стремится решать стратегические цели и задачи, поставленные Президентом страны Владимиром Путиным, по дальнейшему росту объёмов производства и выполнению всех плановых показателей Доктрины продовольственной безопасности. Символично, что в год 80-летия Победы и в год Защитника Отечества выбор пал на Волгоград. Экспозиции масштабного агрофорума заняли площадь порядка 75 гектаров.

Министр сельского хозяйства и продовольствия РФ Оксана Лут выступила с докладом на пленарном заседании «Умное сельское хозяйство: цифровые инструменты развития». В числе приоритетных задач она обозначила повышение объёмов производства и экспорта, отметив, что уже 40% предприятий используют искусственный интеллект.

«Здесь представлено всё новое и передовое, что сегодня есть в сельскохозяйственной отрасли: почти все обновлённые модели техники, новые технологии, достижения селекции и семеноводства. Каждое направление обсуждается, анализируется до деталей и демонстрируется перспектива роста на ближайшие несколько лет. Очень важно участвовать во всём этом, чтобы впоследствии оперативно реагировать на внедрение тех или иных технологий и инноваций в своём хозяйстве. Особенно актуальны вопросы цифровизации и автоматизации, которые широко представлены в программе», — подчеркнул Алексей Попов, министр сельского хозяйства и продовольствия Самарской области

На агрофоруме большое внимание уделили вопросам, касающимся деятельности предприятий малых форм хозяйствования. Доля господдержки фермеров составляет около 15 миллиардов рублей в год. В планах запустить федеральный проект по развитию малого агробизнеса. Гранты «Агростартап» и «Семейная ферма» объединят, а размер грантов увеличится до 30 миллионов рублей. Программу «Агромотиватор» для участников СВО расширят и продолжат. Среди новых мер поддержки – субсидии на сельские малые пекарни, газопоршневые установки и сети агроагрегатора. На стадии рассмотрения – упрощение перевода земель под агротуризм, нормы содержания животных в ЛПХ и оптимизация цифровых сервисов для фермеров.

В составе самарской делегации на Всероссийском Дне поля Алексей Клышников представил Ассоциацию «Народный фермер Самарской области». Он вместе с соратником Ильёй Ятманкиным, фермером из Исаклинского района, стоял у истоков организации, а сейчас возглавляет её.

«Такие мероприятия не только интересны, но и крайне полезны. Можно получить огромный опыт в общении с коллегами, в новых достижениях, которые представлены на экспозициях выставочной площадки, узнать о новшествах в господдержке. Сейчас вот рассказывали, какие меры планируются на следующий год. Наши проблемы, которые мы транслируем через свою ассоциацию, доходят. Уже есть огромное количество положительных решений. Результат этой работы идёт на благо всего фермерского движения, не только членов ассоциации», — рассказал Алексей Клышников.

В нашем регионе приоритетные направления развития агропромышленного сектора обозначены программой социально-экономического развития Самарской области, представленной губернатором Вячеславом Федорищевым. В этом году в рамках государственной поддержки аграриям направлено почти 4 миллиарда рублей. По поручению Главы региона прорабатывается возможность субсидирования высокотехнологичных составляющих сельскохозяйственной отрасли, связанных с внедрением нового программного обеспечения, в том числе с применением искусственного интеллекта и нейросетевых технологий.

Фото предоставлено министерством сельского хозяйства и продовольствия Самарской области.