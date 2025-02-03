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Россия не останется без сельскохозпродукции из-за возможного нашествия саранчи и аномально теплой зимы

3 февраля 2025 20:53
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Уверена член Комитета Совфеда по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Людмила Талабаева.

Россия не останется без сельскохозяйственной продукции из-за возможного нашествия саранчи и аномально теплой зимы. Такую уверенность 3 февраля выразила член Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Людмила Талабаева, пишет "Парламентская газета".

Ранее газета «Известия» озвучила прогноз Россельхозцентра об ожидаемом нашествии саранчи на 21 российский регион. Речь, в частности, идет об Астраханской, Оренбургской и Волгоградской областях, Краснодарском и Ставропольском краях, Ингушетии и Дагестане. По данным ведомства, количество вредителей и болезней растений возрастет на 30-50 процентов.

Сенатор призвала не паниковать, отметив, что страна не останется без продукции сельского хозяйства даже с учетом всех рисков. В крайнем случае, России придется ограничить экспорт, допустила парламентарий.

«Наши сельхозтоваропроизводители готовы ко всему, поверьте! И государство не оставит их. Сейчас урожай страхуется, есть много программ помощи аграриям. Внутренний рынок не пострадает», — приводит слова Талабаевой «СенатИнформ».

 

 

Фото:  pxhere.com

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