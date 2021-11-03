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Предприятиям АПК региона компенсируют затраты на ввод в эксплуатацию орошаемых земель

3 ноября 2021 16:14
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Среди лидеров по вводу в эксплуатацию орошаемых земель является крестьянское (фермерское) хозяйство Евгения Цирулева (муниципальный район Приволжский).

Участие в национальном проекте «Международная кооперация и экспорт» позволяет сельскохозяйственным организациям Самарской области, которые развивают мелиорацию, получить от государства компенсацию до 50 процентов затрат. Среди лидеров по вводу в эксплуатацию орошаемых земель является крестьянское (фермерское) хозяйство Евгения Цирулева (муниципальный район Приволжский). Проводимые работы позволяют хозяйству оставаться одним из крупных производителей картофеля и овощей открытого грунта в регионе, сои и кукурузы на зерно.

Обеспечение продовольственной безопасности и повышение качества, конкурентоспособности местной сельхозпродукции - часть стратегии лидерства, разработанной по инициативе губернатора Дмитрия Азарова и поддержанной жителями региона. По итогам этого года аграриям Самарской области предстоит ввести чуть более 2,3 тысяч га орошаемых земель. Всего за последние пять лет мероприятия по восстановлению орошения проведены на площади 12,5 тысяч га, в том числе в рамках федерального проекта «Экспорт продукции АПК» - на площади 6,4 тысяч га.

В КФХ Евгения Цирулева, ежегодно проводят работу по увеличению орошаемых площадей, внедряют современные технологии. На сегодняшний день эксплуатируется почти 7,5 тысяч га сельскохозяйственных земель, из которых более 6 тысяч га уже находятся на орошении.

«Орошение сегодня является залогом роста объемов сельхозпроизводства, ежегодного получения гарантировано высоких урожаев таких экономически выгодных культур как соя, кукуруза на зерно, - говорит глава КФХ Евгений Цирулев. - Но мелиоративные работы очень затратные и без поддержки государства они не под силу даже крупным агрохолдингам. Поэтому очень важно, что в национальном проекте «Международная кооперация и экспорт» уделено внимание мерам государственной поддержки хозяйств, занимающихся орошением».

 В этом году хозяйством проведена модернизация объектов мелиорации. Так, были приобретены три дождевальных установки («T-L» и две «Valley»), запчасти на дождевальные установки «Фрегат», четыре датчика влажности почвы. Предприятием было вложено более 30 млн рублей собственных средств и уже получена компенсация от государства в размере 50 процентов понесенных затрат.

В этом году хозяйством собрано более 25 тысяч тонн картофеля при средней урожайности - 300 ц/га, 14 тысяч тонн овощей при средней урожайности - 320 ц/га, свыше 8 тысяч тонн сои при урожайности - 24 ц/га.

Ранее для получения высококачественного урожая картофеля, овощей и других интенсивных культур хозяйство приобрело метеостанцию с восьмью датчиками уровня влажности почвы, открыло собственную лабораторию для исследования патогенов в семенных и товарных фракциях картофеля, овощей, почве.

Выращенную продукцию предприятие реализует через крупные торговые сети («АШАН», «Магнит», «Пятерочка», «Пчелка», Х-5). Картофель и овощи, произведенные КФХ Цирулева, можно приобрести не только в Самарской области, но и Москве, Санкт-Петербурге, Уфе, Оренбурге, а сою – далеко за пределами страны. «Хозяйство является крупным поставщиком сои за рубеж. Вся экспортируемая продукция сертифицирована. Благодаря господдержке, а в рамках национального проекта поддержка экспорта сельхозпродукции расширена, теперь часть расходов на сертификацию также возмещается государством», - подчеркнул руководитель управления сельского хозяйства района Александр Перфилов. 

Теги: Дмитрий Азаров Инновационные технологии

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