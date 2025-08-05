Поля Богатовского района уже дали богатый урожай

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Каждый день специалисты вкладывают максимум усилий, чтобы собрать зерно в оптимальные сроки и сохранить его высокое качество.

Завершена уборка озимой пшеницы с отличными показателями урожайности – 32,7 ц/га и валового сбора 20 100 тонн. Сейчас активно идет уборка чечевицы и других культур. Параллельно ведется заготовка кормов для животных, что позволит обеспечить их качественным питанием в предстоящий сезон. На сегодняшний день заготовлено 3 955 тонн сена и 10 650 тонн сенажа.

Фото: Минсельхозпрод региона