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Подведены итоги областного конкурсного отбора на предоставление грантов «Агростартап». Победителями признаны 20 бизнес-проектов, направленных на развитие мясного и молочного животноводства, овощеводство и пчеловодство, их реализация начнется уже в этом году. На предоставление грантовой поддержки будет направлено более 74 млн рублей из областного и федерального бюджетов. Как подчеркнули в министерстве сельского хозяйства и продовольствия Самарской области, одним из обязательных условий получения гранта является создание новых рабочих мест.



Губернатор Дмитрий Азаров считает развитие и поддержку малых форм хозяйствования на селе одним из приоритетных направлений для повышения доли обеспеченности региона местной сельхозпродукцией. Так, по итогам 2021 года в Самарской области объем произведенной сельскохозяйственной продукции малыми формами хозяйствования составил 28,6 млрд рублей, а его доля в общем объеме достигла 18,2%.



В Самарской области грантовая поддержка по направлению «Агростартап» ведется 4-й год в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы». За это время получателями гранта стали 38 самарских фермеров, которые создали более 70 новых рабочих мест.



Агростартап дает возможность физическим лицам или ЛПХ зарегистрировать КФХ и реализовать свой проект. Сумма гранта может достигать 5 млн. рублей, если проект направлен на развитие мясного и молочного скотоводства, 3 млн рублей – на поддержку иных направлений сельскохозяйственного производства. На полученные бюджетные средства победитель конкурса может приобрести, построить, отремонтировать или переустроить производственные, складские помещения, обновить сельскохозяйственную технику и оборудование, закупить сельскохозяйственных животных и птицу.



Никита Рузанов, победитель конкурсного отбора «Агростартап» 2022 года: «Планирую заниматься выращиванием фермерского бройлера. Я считаю, что это перспективный проект. И уверен, что грант поможет мне его реализовать и приобрести помещение под выращивание птицы, а также инкубатор».

Фото: департамент информационной политики СО