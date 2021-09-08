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По инициативе губернатора в Самарской области на поддержку АПК дополнительно направят более 260 млн. рублей     

8 сентября 2021 15:07
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Инициатива Дмитрия Азарова о выделении дополнительных средств, в том числе и на комплексное развитие сельских территорий, была поддержана областным парламентом.

В Самарской области на поддержку агропромышленного комплекса дополнительно направят более 260 млн. рублей. Инициатива Дмитрия Азарова о выделении дополнительных средств, в том числе и на комплексное развитие сельских территорий, накануне была поддержана областным парламентом. Соответствующие изменения внесены в областной бюджет.

Сельское хозяйство находится в приоритете работы Правительства региона. Создание комфортных условий проживания для людей в сельской местности – одно из основных направлений этой работы. Каждый район области имеет свою собственную четкую программу развития, которая составлялась на основе предложений самих жителей. Поэтому больше половины дополнительно выделенных средств пойдут на реализацию проектов по благоустройству. Планируется, что в целом за год в рамках государственной программы «Комплексное развитие сельских территорий» будет реализовано 260 таких проектов.

Также бюджетные средства будут направлены на субсидирование затрат сельхозпроизводителей на приобретение племенного скота и племенной продукции, на возмещение части затрат, понесенных на содержание скота специализированных мясных пород, и на поддержку содержания маточного племенного поголовья.

Необходимость усиления селекционно-племенной работы в аграрном секторе глава региона обозначил в Послании. «За последние 3 года доля племенного скота в животноводстве выросла с 28,2 до 33,3%. Но этого мало. На ближайшие годы перед нами стоит задача улучшения генетического потенциала как в растениеводстве, так и в животноводстве», - подчеркнул Дмитрий Азаров.

На 1 января текущего года в сельскохозяйственных организациях Самарской области поголовье племенного мясного крупного рогатого скота насчитывало более 13 тысяч голов. Меры государственной поддержки позволят увеличить этот показатель. Так считает и директор агропромышленного животноводческого комплекса «Чистый продукт» Зораб Авдоян.

«Наше предприятие создано в 2011 году и с этого момента непрерывно растет. Благодаря поддержке и личному вниманию Губернатора Дмитрия Игоревича Азарова к вопросам животноводства наша отрасль развивается, предприятие постепенно повышает свою рентабельность. Растут возможности наращивания собственного производственного потенциала, расширяются каналы реализации продукции. Все это способствует развитию не только нашего предприятия, а, уверен, и других животноводческих хозяйств региона», - говорит Зораб Авдоян.

 

Фото:   пресс-служба облправительства

 

Теги: Акценты В центре внимания

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