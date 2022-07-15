Перед стартом уборочной страды аграрии со всего региона встретились на Дне поля

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До начала уборочной страды остались считанные дни. Перед стартом аграрии со всего региона встретились на Дне поля. Он прошел в Безенчуке на базе Самарского института селекции и семеноводства имени Н.М. Тулайкова.

В работе полевого семинара принял участие министр сельского хозяйства Николай Абашин. Он обозначил новые задачи в земледелии урожай должен быть гарантирован и не зависеть от погоды. Для этого необходимо активнее внедрять в производство новинки науки и техники. Особо министр остановился на увеличении объемов внесения минеральных удобрений.

Свои опытные делянки представили селекционеры института имени Тулайкова. На них аграрии наглядно смогли увидеть, как себя проявили в условиях этого года уже знакомые сорта зерновой и зернобобовой группы, а также новички.

Кульминацией Дня поля стала уборка нового сорта озимого ячменя «Жигули». Проблема этой культуры – высокая подверженность болезням. Однако на своём производственном поле селекционеры получили хороший результат – планируют собрать урожай порядка 70 ц\га.

Машиностроители «Ростсельмаш» представили новую линейку сельхозтехники. Аграрии на деле увидели работу комбайна, трактора и опрыскивателя.

Участники форума отметили насыщенность программы и многие нашли для себя новые продукты, которые в дальнейшем планируют использовать в своих хозяйствах, сообщает пресс-служба минсельхоза СО.

Фото: минсельхоз СО