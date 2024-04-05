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Она осмотрела два предприятия животноводства – ООО «Проммол» в селе Васильевка и АО «Нива» в Нижнем Санчелеево.
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Наталья Катина побывала с рабочим визитом в Ставропольском районе области

5 апреля 2024 17:12
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Она осмотрела два предприятия животноводства – ООО «Проммол» в селе Васильевка и АО «Нива» в Нижнем Санчелеево.

И.о. первого вице-губернатора – председателя Правительства Наталья Катина побывала с рабочим визитом в Ставропольском районе области, где осмотрела два предприятия животноводства – ООО «Проммол» в селе Васильевка и АО «Нива» в Нижнем Санчелеево.

Компания «Проммол» в 2021 году пережила серьезный кризис: из-за лейкоза здесь пришлось полностью заменить поголовье. На предприятии провели оздоровительные мероприятия. В 2022-2023 годах было приобретено маточное поголовье в 580 голов. К настоящему времени общее поголовье крупного рогатого скота достигло 1160 голов. За относительно небольшое время компания вновь встала на ноги, стабильно работает и развивает производство. Это стало возможным благодаря господдержке: из областного бюджета на закупку племенного поголовья за два года были выделены субсидии в размере более 45 миллионов рублей.

Сегодня дойное стадо на предприятии «Проммол» насчитывает 520 коров. Продуктивность – порядка 30-32 литров от каждой коровы в сутки. Все качественные характеристики молока – жирность, содержание белка, бактериологическая обсемененность – строго учитываются и полностью соответствуют норме. Со сбытом продукции трудностей нет – ее охотно забирают предприятия переработки.
Проблема на ООО «Проммол» сейчас только одна. При оптимальных условиях труда: достаточно высокая зарплата (60-70 тысяч рублей), график работы двое через двое суток, трансфер от дома до фермы, компания испытывает дефицит кадров. Сказывается близость к большому городу, Тольятти, и новые возможности для трудоустройства. Тем не менее, компания «Проммол» намерена преодолеть и эти трудности и планирует расширять производство.

Акционерное общество «Нива» в Нижнем Санчелеево - одно из наиболее успешно развивающихся животноводческих хозяйств молочного направления. Высокопродуктивное стадо голштинской породы, современные методы ведения агробизнеса позволяют достигать высоких результатов. Надои от лучших буренок хозяйства достигают 60 литров в сутки. Качественную продукцию АО «Нива» охотно покупают предприятия переработки, в основном она идет на производство детского питания.

Система датчиков, которой оборудован автоматизированный доильный зал, позволяет контролировать динамику объема молока, полученного от каждой коровы. Любое отклонение от нормативных показателей – сигнал для зоотехников обратить особое внимание на состояние здоровья животного и сбалансированность рациона питания.
На предприятии созданы все условия для комфортного пребывания подопечных. В июне 2021 года АО «Нива» построило и ввело в эксплуатацию новый коровник на 400 мест для дойного стада, в 2023 году – здание для раннего сухостоя на 150 мест. Только в 2023 году благодаря различным механизмам господдержки предприятие получило 54 миллиона рублей.

В планах на этот год – строительство новых производственных мощностей, а в перспективе предприятие планирует открыть собственный цех переработки.

Наталья Катина отметила, что животноводство – та отрасль, которая имеет большой потенциал развития в Самарской области.
«Мы поддерживаем животноводство по 16 различным направлениям, на эти цели в региональном бюджете предусмотрено более 1,5 миллиарда рублей. Мы помогаем строить семейные фермы, выдаем гранты начинающим предпринимателям, выделяем субсидии на обновление поголовья и производство молока и мяса в живом весе. Эти меры востребованы у сельхозтоваропроизводителей и дают результат», - отметила и.о. председателя Правительства.

 

Фото:  департамент информационной политики СО

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