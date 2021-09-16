На поддержку растениеводства в регионе выделено свыше 775 млн. рублей

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Основными направлениями государственной поддержки производителей продукции растениеводства являются субсидии на проведение агротехнологических работ, производство зерновых, зернобобовых, масличных культур, поддержку элитного семеноводства, закладку и уход за многолетними насаждениями, а также стимулирование увеличения производства масличных культур (сои, рапса).

На сегодняшний день сельхозпредприятиями региона намолочено 1,9 млн. тонн зерна, собрано 34,5 тыс. тонн картофеля и более 20 тыс. тонн овощей.

Региональному АПК благодаря государственной поддержке и проведенным мероприятиям по модернизации машинно-тракторного парка, мелиоративных систем, производственных мощностей предприятий удалось в сложившихся неблагоприятных погодных условиях не только обеспечить потребности региона, но сформировать объемы зерна для реализации на внутреннем и внешнем рынках.

«Отдельно хочется остановиться на таком виде господдержки, который очень важен в нашей зоне рискованного земледелия, - поддержке мелиорации. В последние годы при поддержке главы региона Дмитрия Игоревича Азарова, его пристальном внимании ко всей сельскохозяйственной отрасли, аграрии начали активно проводить гидромелиоративные работы. В среднем в год в области вводится в оборот порядка 2 тыс. га орошаемых земель», - говорит заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Самарской области Денис Герасёнков.

Всего с 2018 по 2021 год в регионе в развитие мелиорации сельхозтоваропроизводителями инвестировано порядка 1,5 млрд. рублей собственных средств. В рамках действующих механизмов господдержки из областного и федерального бюджетов им было возмещено 750 млн. рублей. Компенсируя часть затрат, государство помогло аграриям выполнить гидромелиоративные мероприятия на площади более 11 тыс. гектраров.

«Агрохолдинг «Зерно жизни», входящий в Группу Компаний «СИНКО», использует весь спектр региональных и федеральных механизмов государственной поддержки, - поделилась директор финансового департамента ОАО «СИНКО» Юлия Затолокина. – Но есть у нас еще и садоводческое предприятие, которое в этом году в период пандемии лишилось возможности привлечь иностранные трудовые ресурсы. На помощь пришло Правительство области и субсидии, которые мы получили на организацию производственной практики для студентов самарского агровуза. Благодаря мерам поддержки мы смогли эффективно провести уходовые работы в садах».

«Советую односельчанам, жителям Камышлинского района и всей области: не бойтесь начинать собственный бизнес, подавайте заявки на получение грантов. Если браться за дело с умом, правильно пользоваться господдержкой, у вас все получится», - говорит Альмир Нигматуллин, глава Крестьянского фермерского хозяйства из сельского поселения Балыкла м.р. Камышлинский, получивший в прошлом году грант по программе «Начинающий фермер». Сейчас фермер выращивает зерновые культуры и многолетние травы, пробует свои силы в животноводстве.

Фото: правительство СО