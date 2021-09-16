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На поддержку растениеводства в регионе выделено свыше 775 млн. рублей

16 сентября 2021 20:09
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Основными направлениями государственной поддержки производителей продукции растениеводства являются субсидии на проведение агротехнологических работ.

Основными направлениями государственной поддержки производителей продукции растениеводства являются субсидии на проведение агротехнологических работ, производство зерновых, зернобобовых, масличных культур, поддержку элитного семеноводства, закладку и уход за многолетними насаждениями, а также стимулирование увеличения производства масличных культур (сои, рапса).

На сегодняшний день сельхозпредприятиями региона намолочено 1,9 млн. тонн зерна, собрано 34,5 тыс. тонн картофеля и более 20 тыс. тонн овощей. 

Региональному АПК благодаря государственной поддержке и проведенным мероприятиям по модернизации машинно-тракторного парка, мелиоративных систем, производственных мощностей предприятий удалось в сложившихся неблагоприятных погодных условиях не только обеспечить потребности региона, но сформировать объемы зерна для реализации на внутреннем и внешнем рынках. 

«Отдельно хочется остановиться на таком виде господдержки, который очень важен в нашей зоне рискованного земледелия, - поддержке мелиорации. В последние годы при поддержке главы региона Дмитрия Игоревича Азарова, его пристальном внимании ко всей сельскохозяйственной отрасли, аграрии начали активно проводить гидромелиоративные работы. В среднем в год в области вводится в оборот порядка 2 тыс. га орошаемых земель», - говорит заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Самарской области Денис Герасёнков.

Всего с 2018 по 2021 год в регионе в развитие мелиорации сельхозтоваропроизводителями инвестировано порядка 1,5 млрд. рублей собственных средств. В рамках действующих механизмов господдержки из областного и федерального бюджетов им было возмещено 750 млн. рублей. Компенсируя часть затрат, государство помогло аграриям выполнить гидромелиоративные мероприятия на площади более 11 тыс. гектраров.

«Агрохолдинг «Зерно жизни», входящий в Группу Компаний «СИНКО», использует весь спектр региональных и федеральных механизмов государственной поддержки, - поделилась директор финансового департамента ОАО «СИНКО» Юлия Затолокина. – Но есть у нас еще и садоводческое предприятие, которое в этом году в период пандемии лишилось возможности привлечь иностранные трудовые ресурсы. На помощь пришло Правительство области и субсидии, которые мы получили на организацию производственной практики для студентов самарского агровуза. Благодаря мерам поддержки мы смогли эффективно провести уходовые работы в садах». 

«Советую односельчанам, жителям Камышлинского района и всей области: не бойтесь начинать собственный бизнес, подавайте заявки на получение грантов. Если браться за дело с умом, правильно пользоваться господдержкой, у вас все получится», - говорит Альмир Нигматуллин, глава Крестьянского фермерского хозяйства из сельского поселения Балыкла м.р. Камышлинский, получивший в прошлом году грант по программе «Начинающий фермер». Сейчас фермер выращивает зерновые культуры и многолетние травы, пробует свои силы в животноводстве. 

 

Фото:   правительство СО

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