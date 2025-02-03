Минсельхоз готов принять меры в случае ЧС с нашествием саранчи

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Минсельхоз готов принять меры в случае ЧС с саранчой. Об этом «Известиям» сообщили в пресс-службе Минсельхоза. По данным Россельхозцентра, в зоне высокого риска в этом году может оказаться 21 регион.

«Минсельхоз уделяет большое внимание профилактике и борьбе с саранчовыми вредителями. Сведения о мониторинге саранчовых вредителей на регулярной основе в оперативный период будут размещаться на официальном сайте ФГБУ «Россельхозцентр», — пояснили «Известиям» в пресс-службе министерства.

Там также отметили, что регионам направлены письма о необходимости резервирования средств в бюджетах для борьбы с вредителями.

«Для своевременного проведения защитных обработок на федеральных землях против саранчовых вредителей в 2025 году с целью ликвидации ЧС на балансе ФГБУ «Россельхозцентр» имеется резерв инсектицида «Имидор» в объеме 8,3 т для обработки 110 тыс. га. Органы власти субъектов РФ самостоятельно за счет средств своих бюджетов проводят защитные мероприятия против саранчовых вредителей», — пояснили в министерстве.