Экспорт российской пшеницы в июле может упасть почти в два раза

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Прогнозный диапазон аналитического центра "Русагротранс" предполагает в июле вывоз 2,4-2,6 миллионов тонн российской пшеницы. Это в 1,9 раза меньше, чем в июне (3,8-4 миллиона тонн). Об этом сообщается на сайте компании.

Основной причиной аналитики называют сухую и жаркую погоду на юге России, пишет Смотрим.

"Сухая и жаркая погода в России в ближайшую неделю существенно ускорит уборку пшеницы в регионах юга, южной части центра и на юго-западе Поволжья, а также ускорит созревание в других регионах центра и Поволжья", — отмечается в сообщении.

Цены на пшеницу 4 класса в глубоководных портах за неделю выросли на 500 рублей за тонну до 15,7 тысячи рублей. Цены на малой воде выросли на 700 рублей – до 14,5 тысячи рублей за тонну. Отмечается, что на Юге страны, в Поволжье и Центральной России низкая активность рынка в связи с ожиданием урожая.