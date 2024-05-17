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В процессе формирования долгосрочных планов развития учитывается множество факторов и проводится полноценная оценка местности.
Для сельских территорий губернии разрабатываются долгосрочные планы развития
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Для сельских территорий губернии разрабатываются долгосрочные планы развития

17 мая 2024 16:51
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В процессе формирования долгосрочных планов развития учитывается множество факторов и проводится полноценная оценка местности.

Село Большая Глушица Большеглушицкого района Самарской области вошло в список пилотных территорий – опорных пунктов, реализация долгосрочных планов развития которых начнется в первую очередь. Перечень был составлен Минсельхозом России с учетом критериев и на основе оценки демографических и экономических тенденций.

Долгосрочные планы социально-экономического развития на период до 2030 года разрабатываются в рамках федеральной инициативы «Города больших возможностей и возрождение малых форм расселения». И с 2025 года развитие сельских территорий по всей стране получит новый импульс. Приоритетом станет опережающее развитие конкретных опорных населенных пунктов, основанное на консолидации государственных программ и национальных проектов различной отраслевой принадлежности.

В своем послании Федеральному Собранию Президент Российской Федерации Владимир Путин подчеркнул: «Мы обязательно продолжим поддержку отрасли (сельского хозяйства), а также программу комплексного обустройства сельских территорий». Ее мероприятия также войдут в стратегию развития опорных пунктов. Например, в реализацию долгосрочного плана развития с. Большая Глушица по госпрограмме «Комплексное развитие сельских территорий» вошли предложения по реконструкции сетей водопровода и канализационно-очистных сооружений.

В процессе формирования долгосрочных планов развития учитывается множество факторов и проводится полноценная оценка местности. Важны и уже существующие в опорном пункте объекты, и оценка демографической и экономической ситуации и, конечно, прогноз необходимого уровня инфраструктурного развития на ближайшее будущее. План должен учитывать потребности населения и производительных сил на весь период. На основании собранных данных разрабатывается комплекс мероприятий для конкретной территории.

Всего на территории Самарской области определены 28 опорных населенных пунктов, в которых будет осуществляться приоритетное развитие. «Труженики села вносят большой вклад в экономику региона, и именно жители села во многом обеспечивают продовольственную безопасность. В рамках национальных проектов, инициированных Президентом страны Владимиром Владимировичем Путиным, проводится большая системная работа по всей территории Российской Федерации. Без программы «Комплексное развитие сельских территорий» нам бы пришлось сложнее, – подчеркнул Глава региона Дмитрий Азаров. – Комплекс возможностей, которые представляют нацпроекты, объединенные с мерами региональной поддержки конкретным семьям, хозяйствам, интеграция в эту работу социальных контрактов дает серьезный импульс развитию села».

Качественные и доступные медицинская помощь и образование, транспортная доступность и благоустроенная среда для проживания и отдыха, создание рабочих мест – по каждому из этих направлений не первый год ведется работа в рамках национальных проектов, целого ряда федеральных и региональных программ, в том числе и на сельских территориях. Федеральная инициатива «Города больших возможностей и возрождение малых форм расселения» поможет систематизировать и синхронизировать эту работу, консолидировать финансовые средства и создать единую среду качества жизни по всей стране независимо от административных границ.

 

Фото министерства сельского хозяйства и продовольствия Самарской области

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