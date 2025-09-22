Я нашел ошибку
В Самарском зоопарке отметят День амурского тигра
25 сентября пройдет последняя в этом году пешеходная экскурсия Музея Эльдара Рязанова
Артисты Самарского драмтеатра выступили на площадке клинического санатория «Волга»
Более 53 тысяч жителей и гостей губернии посетили Поволжскую агропромышленную выставку

22 сентября 2025 15:29
146
XXVII Поволжская агропромышленная выставка, прошедшая 19-20 сентября в поселке Усть-Кинельский, завершилась большим успехом.

XXVII Поволжская агропромышленная выставка, прошедшая 19-20 сентября в поселке Усть-Кинельский, завершилась большим успехом. Мероприятие собрало более 53 тысяч жителей Самарской области и гостей из других регионов, подтвердив свою роль одной из ведущих федеральных площадок для демонстрации достижений АПК, обмена передовым опытом, укрепления межрегиональных связей и популяризации сельского труда среди молодежи.
«У Самарской области в сельском хозяйстве есть очень важное преимущество: есть кадры, есть настоящие профессионалы, которые каждый день выходят на работу и показывают высокие результаты. Есть университеты, а также система подготовки колледжей и техникумов. Все говорит о том, что Самарская область достигнет тех результатов, которые поставлены Президентом нашей страны Владимиром Путиным и главой региона Вячеславом Федорищевым», – подчеркнул на открытии мероприятия Антон Емельяненко, врио вице-губернатора – руководителя администрации губернатора Самарской области.
На пленарном заседании обсуждались вопросы импортозамещения, модернизации технической базы АПК и внедрения отечественных сортов сельскохозяйственных культур. Ученые подчеркнули, что использование засухоустойчивых и влаголюбивых сортов отечественной селекции позволяет минимизировать риски и стабилизировать урожайность.
Академик РАН Сергей Шевченко представил научное обоснование преимуществ российских семян, порекомендовав аграриям обратить внимание на конкретные сорта, адаптированные к климату региона.
Особое внимание на выставке было уделено внедрению цифровых технологий в сельское хозяйство. Заместитель министра сельского хозяйства Самарской области Денис Герасёнков сообщил, что площади, обрабатываемые с помощью беспилотных систем, в 2025 году достигнут 200 тыс. гектаров. Основные направления применения дронов – мониторинг полей и точечное внесение средств защиты растений.
На отдельной площадке ветеринары и ученые обсудили актуальные вопросы профилактики и лечения болезней крупного и мелкого рогатого скота.
Специалисты НИИ «Жигулевские сады» и АО «Сургутское» поделились опытом в промышленном садоводстве и хранении плодово-ягодной продукции.
В павильоне Самарского государственного аграрного университета подписаны соглашения о создании стационарных опытных полей в Исаклинском, Кинельском и Приволжском районах. Эти площадки станут базой для проведения научных экспериментов, результаты которых будут внедряться в производство через агрошколы, семинары и конференции. Также заключено соглашение о научном сотрудничестве между университетом и Союзом органического земледелия – важный шаг в развитии экологически чистого сельского хозяйства.
Выставка завершилась торжественной церемонией награждения, которую провел министр сельского хозяйства и продовольствия Самарской области Алексей Попов. 31 передовой специалист отрасли был удостоен высоких наград – от ветеранов, чей опыт стал основой для новых поколений, до молодых новаторов, определяющих будущее агропромышленного комплекса.
Особо отмечен Владимир Молянов, генеральный директор ООО «Молянов Агро Групп», получивший звание «Почетный работник АПК России» за 30-летний вклад в развитие картофелеводства – от товарного производства до создания собственных сортов.
«Всю жизнь я посвятил картофелю. Начинали с поля, а сегодня выводим сорта, которыми гордимся. Это звание – не только личная награда, но и признание всей нашей команды», – поделился Владимир Молянов. 
Участникам выставки вручено более 60 дипломов и золотых медалей. Отдел племенной работы Центра АПК отмечен за вклад в развитие животноводства. 27 муниципальных районов Самарской области стали обладателями гран-при – высшей награды выставки.
«Это был настоящий праздник урожая, объединивший всю Самарскую область! Мы собрали все самое лучшее – технологии, опыт, инициативы. И уже начинаем готовиться к следующему году, следующей встрече. Всем здоровья, благополучия и новых свершений на благо российского АПК!» – завершил работу выставки Алексей Попов.

 

Фото: ГБУ ДПО "Самара-АРИС"

