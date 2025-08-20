Я нашел ошибку
В составе самарской команды 13 человек. Наши спортсмены - ветераны СВО - выступят в шести дисциплинах Кубка.
Сборная региона принимает участие в физкультурном мероприятии ПФО «Кубок Защитников Отечества»
В Самаре состоялось очередное заседание штаба по подготовке к зиме под председательством главы города Ивана Носкова.
832 жилых дома Самары выполнили рекомендации «ЭнергосбыТ Плюс» по подготовке к зиме
Мужчина, грубо нарушивший общественный порядок, подозревается в совершении кражи, совершенной с незаконным проникновением в помещение.
Полицейские Сызрани задержали злоумышленника, который объявлен в федеральный розыск
Судом мужчине назначено наказание в виде 1 года лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении и штрафом в размере 250 тысяч рублей.
Самарец лишен свободы за организацию незаконной миграции
Полицейские доказали вину водителя и пассажира легкового автомобиля в умышленном причинении вреда здоровью местного жителя.
В Новокуйбышевске вынесен приговор участникам дорожного конфликта
Это уникальная возможность для обмена опытом, презентации новых достижений и обсуждения актуальных вопросов развития АПК.
Более 500 предприятий и организаций АПК станут участниками Поволжской агропромышленной выставки
И сегодня же состоялось рукоположение архимандрита Кирилла в сан епископа Отрадненского и Похвистневского.
Епископа Феодосия возвели в сан митрополита Самарского и Новокубышевского
ДТП произошло на внутридворовой территории.
ДТП в Кировском районе Самары: под колесами Камаза погибла пенсионерка
«Шигонский Дилижанс»: 23 августа фестиваль пройдет в селе Усолье
Сборная региона принимает участие в физкультурном мероприятии ПФО - Кубке защитников Отечества.
В Самаре в акватории Серной Воложки прошли чемпионат и первенство Самарской области по серфингу
Более 500 предприятий и организаций АПК станут участниками Поволжской агропромышленной выставки

20 августа 2025 09:05

20 августа 2025 09:05
Это уникальная возможность для обмена опытом, презентации новых достижений и обсуждения актуальных вопросов развития АПК.

С 19 по 20 сентября 2025 года на базе Поволжской зональной машиноиспытательной станции (п. Усть-Кинельский, Кинельский район, Самарская область) состоится XXVII Поволжская агропромышленная выставка. С 2008 года выставка обладает федеральным статусом и является важной платформой для информационно-инновационного обеспечения агропромышленного комплекса в рамках Государственной программы развития сельского хозяйства.

Ежегодно на Поволжской агропромышленной выставке собирается свыше 500 участников — предприятий и организаций АПК из более чем 20 регионов России и дружественных стран. Мероприятие объединяет ведущих и начинающих специалистов отрасли, представителей крупных аграрных и перерабатывающих предприятий, фермеров, владельцев дачных участков, а также студентов и преподавателей учебных заведений. Это уникальная возможность для обмена опытом, презентации новых достижений и обсуждения актуальных вопросов развития АПК.

Визитной карточкой выставки является экспозиция «Сельская улица», представляющая многообразие народностей и традиций Самарской области, где осуществляется реализация продукции местных производителей.

Экспозиция «Технопарк» будет представлять порядка 250–300 единиц новейшей сельскохозяйственной техники от отечественных и зарубежных производителей.

На площадке «Животноводство» свои достижения покажут ведущие хозяйства Самарского региона. 
Будет работать площадка «Саженцы», которая представит различные сорта растений, в том числе и местной селекции. 

Помимо этого, гостей ждут творческие и театрализованные выступления, работа детской площадки.

 

Фото предоставлено министерством сельского хозяйства и продовольствия Самарской области

Первым и одним из важнейших вопросов повестки стали кадровые решения и вопросы трудовой дисциплины.
18 августа 2025  17:45
Вячеслав Федорищев провел оперативное совещание в региональном правительстве
В Самарской области отменили региональные налоги для разработчиков БАС и их компонентов, включая сферу гейминга и образовательных технологий.
18 августа 2025  17:11
Эксперты оценили инициативу самарского губернатора по обнулению налогов для разработчиков БАС
В Самаре проходит фестиваль
17 августа 2025  12:35
В Самаре проходит фестиваль "Пластилиновый дождь": ФОТО
Вячеслав Федорищев поздравил работников и ветеранов авиации с Днем воздушного флота
17 августа 2025  10:59
Вячеслав Федорищев поздравил работников и ветеранов авиации с Днем воздушного флота
Стало известно, когда достроят второй тоннель для «Театральной» в Самаре
16 августа 2025  12:26
Стало известно, когда достроят второй тоннель для «Театральной» в Самаре
