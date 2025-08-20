Более 500 предприятий и организаций АПК станут участниками Поволжской агропромышленной выставки

113

С 19 по 20 сентября 2025 года на базе Поволжской зональной машиноиспытательной станции (п. Усть-Кинельский, Кинельский район, Самарская область) состоится XXVII Поволжская агропромышленная выставка. С 2008 года выставка обладает федеральным статусом и является важной платформой для информационно-инновационного обеспечения агропромышленного комплекса в рамках Государственной программы развития сельского хозяйства.

Ежегодно на Поволжской агропромышленной выставке собирается свыше 500 участников — предприятий и организаций АПК из более чем 20 регионов России и дружественных стран. Мероприятие объединяет ведущих и начинающих специалистов отрасли, представителей крупных аграрных и перерабатывающих предприятий, фермеров, владельцев дачных участков, а также студентов и преподавателей учебных заведений. Это уникальная возможность для обмена опытом, презентации новых достижений и обсуждения актуальных вопросов развития АПК.

Визитной карточкой выставки является экспозиция «Сельская улица», представляющая многообразие народностей и традиций Самарской области, где осуществляется реализация продукции местных производителей.

Экспозиция «Технопарк» будет представлять порядка 250–300 единиц новейшей сельскохозяйственной техники от отечественных и зарубежных производителей.

На площадке «Животноводство» свои достижения покажут ведущие хозяйства Самарского региона.

Будет работать площадка «Саженцы», которая представит различные сорта растений, в том числе и местной селекции.

Помимо этого, гостей ждут творческие и театрализованные выступления, работа детской площадки.

Фото предоставлено министерством сельского хозяйства и продовольствия Самарской области