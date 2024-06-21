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Андрей Кислов: «Задача агрострахования – снять с государства нагрузку по возмещению убытков сельхозпроизводителей»

21 июня 2024 21:41
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Сенатор РФ от Самарской области принял участие в годовом общем собрании НСА, на котором подвели итоги прошлого года и намечены задачи будущего периода.

Сенатор РФ от Самарской области Андрей Кислов принял участие в годовом общем собрании Национального союза агростраховщиков (НСА), на котором были подведены итоги прошлого года и намечены задачи будущего периода.

Приоритетом развития системы агрострахования на ближайший период станет дальнейшее совершенствование процессов агростраховщиков и технологий агрострахования, в том числе на основе Дорожной карты мер, утвержденной Минсельхозом России и НСА.

К собранию обратились с приветственными словами представители органов власти. Обратить внимание на вопросы регионов к организации агрострахования и на необходимость активного вовлечения садоводства в систему агрострахования призвал член Комитета по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Совета Федерации Андрей Кислов. Сенатор отметил, что в Совете Федерации понимают важность этой темы и делают все необходимое для того, чтобы помочь аграриям обезопасить себя от потерь из-за природных катаклизмов.

«Совет Федерации уделяет большое внимание развитию системы агрострахования как элементу защиты финансовой устойчивости АПК России и инструменту сохранения ресурсов государства. Сельское хозяйство находится в постоянной зависимости от неблагоприятных природных факторов, и задача агрострахования – максимально снять с государства нагрузку по осуществлению незапланированных расходов по возмещению производственных убытков сельхозпроизводителей, возникающих из-за природных явлений», - подчеркнул сенатор.

Объем рынка агрострахования в нашей стране постоянно растет, отметил Андрей Кислов. Размер застрахованной площади в России за несколько последних лет увеличился в разы. Та же тенденция наблюдается и в страховании поголовья: «Значительно растет и объем страховых выплат. Позитивная динамика в системе агрострахования с господдержкой сохранилась и в прошлом году. В 2023 году агрострахование в целом показало неплохой рост. Наш Комитет постоянно отслеживает построение системы агрострахования на региональном уровне. Мы видим рейтинги субъектов по участию в страховании сельскохозяйственных рисков. Важно, чтобы регионы активизировали работу в этом направлении. Для этого Совет Федерации проводит тематические семинары-совещания со всеми федеральными округами».
Замдиректора по вопросам агрострахования ФГБУ «АСП АПК» Минсельхоза России Зоряна Стойко поблагодарила агростраховщиков за оперативно осуществленные страховые выплаты по убыткам, нанесенным чрезвычайными заморозками, которые уже превысили 940 млн рублей, и подчеркнула, что Минсельхоз продолжает держать на контроле продолжение процесса урегулирования убытков.

«Основной рыночной тенденцией 2023 году стало увеличение охвата страховой защитой растениеводства и животноводства, рост страховых премий и выплат», - заявил Корней Биждов, представляя результаты года. В прошедшем году система агрострахования охватила практически всю страну - договоры страхования сельхозрисков заключены в 78 регионах РФ, из них с господдержкой - в 73 регионах РФ. Было застраховано: 12,7 млн га в 66 регионах РФ, что позволило обеспечить страхованием 15% сева, прирост застрахованной площади на 52% стал максимальным за 5 лет. В животноводстве застраховано 13,5 млн. условных голов животных в 68 регионах РФ – около 43% от промышленного поголовья, застрахованное поголовье увеличилось на 15%.

Согласно Федеральному закону «О господдержке в сфере сельскохозяйственного страхования», в России в рамках централизованной системы осуществляется государственная поддержка страхования рисков растениеводства, животноводства и товарной аквакультуры. Заключать договоры страхования с государственной поддержкой имеют право только страховые компании, входящие в единое общероссийское объединение - Национальный союз агростраховщиков. Страхование осуществляется на основе единых стандартных правил для каждой страховой программы, предусмотренной в системе агрострахования.

 

Фото:   freepik.com

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