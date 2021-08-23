Аграрии Самарской области собирают урожай овощей

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По информации на 23 августа 2021 года, в Самарской области собрано 4,3 тыс. тонн картофеля (средняя урожайность 256 центнеров с гектара) и 10,2 тыс. тонн овощей (средняя урожайность 245,6 центнеров с гектара).

Уборка овощей ведется специализированными хозяйствами региона, в том числе одним из флагманов по производству овощной продукции - Группой Компаний «Самарские овощи» (Безенчукский район). К новому сезону агрохолдинг при поддержке Правительства области ввел дополнительные площади под орошение, а также построил и запустил новое овощехранилище. Теперь общая мощность хранения на предприятиях ГК составляет более 150 тыс. тонн, из которых 20 тыс. тонн оснащены холодильным оборудованием.

Обеспечение продовольственной безопасности, повышение уровня обеспеченности молоком, мясом, овощами, повышение доступности и конкурентоспособности местной сельхозпродукции - часть стратегии лидерства Самарской области, разработанной по инициативе Губернатора Дмитрия Азарова при участии жителей.

ГК «Самарские овощи» является лидером в Самарской области и входит в пятерку лучших предприятий России по производству картофеля и овощей. Здесь выращивают не только картофель, но и капусту, свеклу, лук, морковь, редьку, топинамбур. Хозяйство ежегодно инвестирует в развитие производства. Благодаря помощи государства ведется техническое перевооружение оросительных систем. Посевная мелиорируемая площадь увеличена до 6 тыс. гектаров. Весной этого года для выращивания рассады завершилось строительство двух теплиц. Сейчас идет строительство еще 6 теплиц общей площадью 2880 м2. Начато строительство завода по производству вина и соков. На сумму около 40 млн. рублей ежегодно обновляется машинно-тракторный парк. Большое внимание уделяется совершенствованию производственного процесса, что позволяет облегчить ручной труд и вводить новые методы переработки овощей.

«По мере увеличения объема выращенной продукции, росли производственные мощности по хранению. И в настоящее время эта работа не прекращается. Увеличиваются посевная площадь и возможности переработки, строятся овощехранилища. Как бы не было трудно, предприятие развивалось, не было ни одного года застоя», - рассказал директор ГК «Самарские овощи» Владимир Денисов.

Самарские производители, в том числе и ГК «Самарские овощи», предлагают овощи «борщевого набора» по доступным ценам. Их можно найти не только на рыночных площадках, но и в крупных торговых сетях.

Фото: пресс-служба облправительства