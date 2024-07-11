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Аграриев со всего региона собрал полевой семинар-совещание на базе опытного полигона Самарского НИИСХ – филиала СамНЦ РАН. Место проведения семинара было выбрано исходя из задач, стоящих перед аграриями: в структуре посевных площадей должны присутствовать только отечественные сорта.



– Президент страны ставит задачу увеличить к 2030 году объем производства на 25%, а экспорта на 50%. Решить это нам, коллеги, по силам, – сказал врио министра сельского хозяйства и продовольствия Николай Абашин.



Более 300 сортов и гибридов зерновых, зернобобовых и технических культур представили селекционеры вниманию участников полевого семинара-совещания на своем сортоиспытательном полигоне. Все опыты заложены с повторениями, с проведением статистической обработки, благодаря чему уже точно можно увидеть, что вырастет из семечка. А так как не за горами сев озимых, к этому сектору и было особое внимание со стороны аграриев.



На сортоиспытательном полигоне показало свою мощь отечественное сельхозмашиностроение. Современные комбайны убрали подошедшие злаки, а тракторы вспахали стерню.

Фото: минсельхоз СО