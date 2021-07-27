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В Самарской области 370 талантливых молодых ученых в этом году получили губернские гранты и премии

27 июля 2021 14:12
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В Самарской области сформирована комплексная система поддержки научно-исследовательской сферы.

370 талантливых студентов, аспирантов, молодых ученых, конструкторов   региона в этом году уже получили именные стипендии и премии. Среди них молодые ученые Самарского государственного медицинского университета. Аспиранты проводят исследования, которые помогут в лечении пациентов. Такую возможность дает финансовая поддержка со стороны государства, в частности губернские гранты. Всего в этом году премии и гранты в регионе получат более 500 человек.

В Самарской области сформирована комплексная система поддержки научно-исследовательской сферы. В рамках конкурсов на предоставление губернских премий и грантов в области науки и техники поддержку получают научные проекты, связанных с решением прикладных задач в интересах социально-экономического развития Самарской области. Поддержка молодых ученых - часть стратегии лидерства региона, которая разработана по инициативе Губернатора Дмитрия Азарова при участии жителей области.

Виктория Германова стала аспирантом СамГМУ в 2018 году. Результаты своих научных исследований уже успела представить на всероссийском и международном уровне. Губернский грант в области науки и техники дал ей возможность провести исследование по совершенствованию   хирургического лечения глаукомы. Это позволило доказать эффективность применения специальных дренажей, насыщенных селективными иммунодепрессантами для улучшения исходов хирургического лечения глаукомы. 

Дренажи снижают риск повторной операции. Это очень важно, так как глаукомой обычно страдают пожилые пациенты, для которых любое хирургическое вмешательство представляет риск. Ученые рассчитывают, что начать широко применять эту методику станет возможно уже в течение ближайших трех лет после прохождения необходимых клинических исследований.

«Аналоги нашему методу есть, но на данный момент не предложены дренажи, которые могли бы высвобождать лекарственный препарат, препятствующий рубцеванию, в течение необходимого времени - 7-14 дней, - поясняет Виктория. -  Немаловажно и то, что используемые нами препараты не вызывают развития серьезных осложнений. В других случаях препараты приводят к развитию осложнений, порой угрожающих зрению».

Серия экспериментов требовала применения высокотехнологичного оборудования и специфических реактивов, поэтому без финансирования проведение исследований было бы невозможным. На свое изобретение Виктория уже получила патент. «Нам в проведении работы способствовало получение гранта Губернатора Самарской области, гранта конкурса “УМНИК” Фонда содействия инновациям, кроме того, я получаю стипендию Президента РФ», -  отмечает девушка.   

Лауреатом стипендии Правительства РФ по приоритетным направлениям модернизации и технологического развития российской экономики стал ее коллега -  аспирант кафедры травматологии, ортопедии и экстремальной хирургии имени академика РАН А.Ф. Краснова СамГМУ Владимир Лазарев. Исследование, над которым работает Владимир, посвящено обогащенной тромбоцитами плазме и ее применению в травматологии и ортопедии, в частности, для лечения повреждений и заболеваний опорно-двигательного аппарата. 

«Инъекции с обогащенной тромбоцитами плазмой активно применяются при лечении артрозов мелких и крупных суставов, - рассказывает исследователь. - Еще в студенческие годы я заинтересовался этим направлением, так как большинство пациентов оказывается на операционном столе по поводу эндопротезирования крупных суставов. Мы решили поработать в области клеточно-регенеративной медицины, чтобы на ранних этапах остановить это заболевание и не доводить до эндопротезирования. Еще в ординатуре с моим научным руководителем, профессором РАН Геннадием Котельниковым, мы выбрали это актуальное направление и запустили исследование на базе Института экспериментальной медицины и биотехнологий СамГМУ». 

В ходе эксперимента выяснилось, что костно-хрящевые дефекты, которые лечили с помощью обогащенной тромбоцитарной плазмы, полностью заместились здоровой хрящевой тканью. При этом дефекты без заполнения так и остались на том же этапе, что еще раз подчеркивает важные регенеративные способности обогащенной тромбоцитами плазмы. 

Молодые ученые СамГМУ регулярно получают финансовую поддержку на различных уровнях. Так, грант поддержки Губернатора «Денежные выплаты молодым ученым и конструкторам, работающим в Самарской области по приоритетным для региона направлениям развития науки, технологий и техники» в 2020 году получили 18 аспирантов и молодых ученых университета, а в 2021 году – 15.

По итогам 2020 года лауреатами конкурса на присуждение губернских грантов в области науки и техники среди ученых Самарской области стали 29 молодых ученых и сотрудников вуза. По итогам 2021 года из 45 победителей по региону 16 – молодые ученые и сотрудники СамГМУ.

Победителем конкурса 2021 года на право получения грантов Президента РФ для государственной поддержки молодых российских ученых-кандидатов наук стал Михаил Гаврюшин с темой «Разработка научно-практической модели диагностики пищевого статуса в ходе профилактических осмотров детей и подростков».

 

Фото:   пресс-служба облправительства

 

 

 

 

Теги: губернские гранты молодые ученые

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