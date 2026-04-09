Учёные Самарского политеха нашли способ повысить извлечение углеводородов из техногенных залежей

Мартин Казазян, аспирант кафедры «Бурение нефтяных и газовых скважин» Самарского политеха, разработал химический состав, который позволяет эффективно добирать остатки углеводородов из техногенных залежей, образовавшихся в результате утечек из резервуаров и нефтехранилищ. Работа ведётся под руководством кандидата технических наук, доцента кафедры «Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых месторождений», Ксении Бабицкой. На реализацию проекта учёный получил грант по программе «Студенческий стартап».

В настоящее время при извлечении нефтепродуктов из техногенной залежи велик риск попадания воды в скважину. Это обусловлено особенностями технологического процесса добычи. Высокий процент воды в продукции приводит к увеличению затрат. Чтобы избавиться от неё, учёные предложили использовать химические растворы селективного действия.

Принцип такой: состав закачивают в скважину, он встречает на пути воду и моментально повышает вязкость, тем самым формируется барьер для воды. В отношении углеводородов состав ведёт себя иначе, пропуская их сквозь себя.

«Мы просто ставим "умный экран", благодаря которому можем "выжать" остатки углеводородов из техногенной залежи и поднять их на поверхность», — поясняет Мартин Казазян.

Уникальность проекта в том, что подобные селективные растворы, которые сегодня используются при добыче сырой нефти, ранее не применялись для разработки техногенных залежей. Чтобы закрепить авторство, уже подана заявка на патент.

Сейчас команда разработчиков согласовывает возможность проведения опытно-промышленных испытаний своего состава на базе одного из нефтеперерабатывающих заводов-партнёров.