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Ученые создали заменитель мяса из личинок

24 августа 2022 21:59
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Подобный метод, как ожидают ученые, станет новым словом в создании искусственного мяса, а также различных соусов и добавок.

Южнокорейские ученые создали заменитель мяса из белков, содержащихся в теле личинок мучных хрущаков, и сахара. Этих насекомых обычно используют для лабораторных опытов или как корм для мелких животных. Об этом в среду, 24 августа, сообщила пресс-служба Американского химического общества (ACS), пишут "Известия" со ссылкой на ТАСС.

По заявлению профессора университета Вонкван в Иксане (Южная Корея) Чо Ынхи, увеличение цен на мясо, а также проблема глобального потепления, заставляет современный мир всё серьезнее рассматривать возможность употребления в пищу различных насекомых.

«Мы надеемся, что разработанная нами методика обработки личинок мучных хрущаков приведет к появлению искусственных аналогов мяса и «мясных соусов» на базе этих насекомых», — выразил надежду ученый.

В последние годы в мире биологи всё активнее ведут разработки искусственных аналогов мяса. С помощью белков растений или бактерий, различных тканей беспозвоночных ученые стремятся воспроизвести вкус мяса и его пищевые свойства. Подобные исследования, по мнению ученых, сделают производство мяса более щадящим для климата и окружающей среды, а также повысят доступность мяса для потребителей.

Для того чтобы понять, как сделать подобные пищевые продукты более привлекательными для населения, профессор Чо Ынхи и его коллеги проанализировали изменение вкуса и запаха личинок хрущаков при жарке, пропаривании и других видах кулинарной обработки, сравнив показатели с замерами для обычной говядины. Эти данные помогли ученым выделить молекулы, придающие мясу характерный запах и вкус.

Так, данное исследование показало, что «мясной» аромат можно усилить при обжаривании личинок хрущаков, предварительно обработав их с помощью сахара или других простых веществ. В результате опытов ученые получили съедобную пасту из белков личинок с типичным вкусом и ароматом мяса.

Подобный метод, как ожидают ученые, станет новым словом в создании искусственного мяса, а также различных соусов и добавок. Это также сделает подобные продукты более дешевыми и поможет людям более активно бороться с климатическими проблемами.

 

Фото:    ru.freepik.com

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