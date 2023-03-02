Ученые СамГТУ вошли в экспертные советы ВАК

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В феврале обновились составы экспертных советов Высшей аттестационной комиссии (ВАК) при Минобрнауки России. Традиционно на включение в совет могут претендовать ведущие ученые и специалисты в области науки, техники, образования и культуры, демонстрирующие значительные достижения в своей сфере деятельности. Так, в соответствии с приказами министерства в число новых членов вошли три исследователя Самарского политеха.

В экспертном совете ВАК по химии теперь будут работать доктора химических наук Андрей Богомолов и Владислав Блатов. Первый в нашем университете возглавляет кафедру «Аналитическая и физическая химия», второй – кафедру «Общая и неорганическая химия» и Международный научно-исследовательский центр по теоретическому материаловедению. Сфера научных интересов Богомолова – аналитическая химия и большие данные. Он развивает новое направление, подразумевающее использование оптических мультисенсорных систем для обработки массивов информации. А Блатов занимается химией новых материалов и нанотехнологиями. Его научная деятельность заключается в разработке инновационных методов анализа экспериментальной информации в кристаллографических базах данных и прогнозирования свойств неизвестных ранее соединений.

В экспертный совет ВАК по проблемам полезных ископаемых включен доктор технических наук Андрей Васильев. В Политехе он руководит Поволжским ресурсным центром инженерной экологии и химической технологии, основная задача которого – научно-исследовательская работа по мониторингу загрязнений территории Самарской области. Кроме того, ученый изучает проблемы виброакустики и работает над снижением негативного влияния факторов, генерирующих шумы и вибрацию.

– Быть экспертом ВАК – престижно и ответственно, ведь в его обязанности входит оценка качества кандидатских и докторских диссертаций, определение целесообразности открытия и инспектирование деятельности диссертационных советов в целом, анализ содержания научных журналов и их соответствия требованиям ВАК, – отмечает Андрей Васильев. – Тем более приятно, что такая миссия доверена ученым Политеха. А конкуренция при отборе в эксперты была очень высока. Я отвечаю за специальность «Экология» (технические науки) и буду делать свою работу максимально объективно и качественно, сообщает пресс-служба СамГТУ.

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