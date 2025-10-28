Я нашел ошибку
Главные новости:
Набиуллина: инфляция опустится к целевому уровню в 4% во второй половине 2026 г.
Набиуллина: инфляция опустится к целевому уровню в 4% во второй половине 2026 г.
Ученые Самарского университета им. Королёва разработали новую технологию увеличения точности цветопередачи цифровых камер
Ученые Самарского университета им. Королёва разработали новую технологию увеличения точности цветопередачи цифровых камер
Сызранские транспортные полицейские подвели итоги оперативно-профилактического мероприятия «Нелегал – 2025»
Сызранские транспортные полицейские подвели итоги оперативно-профилактического мероприятия «Нелегал – 2025»
Пятеро должников из Октябрьского района Самары остались без канализации из-за неоплаченных счетов от «РКС-Самара»
83% самарцев за то, чтобы привлекать бабушек к воспитанию внуков
83% самарцев за то, чтобы привлекать бабушек к воспитанию внуков
Самарец незаконно получал пенсию по инвалидности
Самарец незаконно получал пенсию по инвалидности
Самарская область присоединится к Всероссийской просветительской акции «Большой этнографический диктант», которая в этом году отмечает юбилей
Самарская область присоединится к Всероссийской просветительской акции «Большой этнографический диктант», которая в этом году отмечает юбилей
Фонд «ДетскиеДомики» собрал в Самаре представителей детских учреждений, НКО и волонтеров на митап о благотворительности в пользу детей с особыми нуждами
Фонд «ДетскиеДомики» собрал в Самаре представителей детских учреждений, НКО и волонтеров на митап о благотворительности в пользу детей с особыми нуждами
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 78.98
-1.99
EUR 92.02
-2.06
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
В «ЗИМ Галерее» пройдет лекция о цвете и его влиянии за зрителя
Самарцам расскажут об истории Самарского (Куйбышевского) завода аэродромного оборудования
В Самарской государственной филармонии состоится праздничный концерт «Нам-85!»
Весь список
  • Персональные данные
Бизнес Вклады, Кредиты, Кредитные карты Электронные устройства Интернет и коммуникации Налоги Наука Нацпроекты Новости компаний Промышленное производство Сельское хозяйство Транспорт Финансы и Банки Финансовые технологии Интернет технологии

Ученые Самарского университета им. Королёва разработали новую технологию увеличения точности цветопередачи цифровых камер

28 октября 2025 11:50
55
Ученые Самарского университета им. Королёва разработали новую технологию увеличения точности цветопередачи цифровых камер

Нейросетевые методы впервые обошли классические в задаче точной обработки цвета.

Ученые Института искусственного интеллекта Самарского университета им. Королёва разработали новую технологию увеличения точности цветопередачи цифровых камер. Работа выполнена совместно с коллегами из Москвы, Вюрцбурга (Германия) и Йорка (Канада). Для автоматической обработки получаемых с камеры изображений ученые впервые в мире применили сети Колмогорова-Арнольда (KAN) – это новый класс нейронных сетей, который позволил нейросетевым методам обойти классические по качеству обработки цвета.

Разработанная технология была протестирована на нескольких классах задач, связанных с обработкой цветных изображений. Результаты тестирования показали, что данная разработка, получившая название cmKAN, значительно превосходит различные методы улучшения цветопередачи, применяемые сейчас в мире производителями смартфонов и цифровых камер.

"В современном мире используется множество различных камер, так в современных смартфонах, как правило, используются три типа камер – телекамера, основная и широкоугольная. Разные камеры по-разному отображают цвет, при переходе между камерами цвета на снимках существенно различаются, более того, эти различия камер носят нелинейный характер, что затрудняет и восприятие, и автоматическую обработку изображений. Несмотря на впечатляющие успехи нейросетевых методов практически во всех сферах компьютерного зрения, точная обработка цвета до настоящего времени оставалась вотчиной классических алгоритмов. По всей видимости, это связано с высокой чувствительностью человеческого восприятия цвета, а также с тем, что современные нейростевые подходы недостаточно хорошо отрабатывают специфику преобразования цвета. Нам удалось преодолеть разрыв между классическими и нейросетевыми алгоритмами обработки цвета и разработать универсальный нейросетевой подход сопоставления цветов cmKAN, который позволяет более точно сравнивать и корректировать в автоматическом режиме цвета изображения. Процесс работы нейросети похож на этапы работы оператора программы цветовой коррекции, например, Photoshop или Lightroom. Оператор строит нелинейные кривые преобразования цветов и задает области их применения: так, на светлом небе правила преобразования цветов одни, в тени зданий другие, вблизи источников света – третьи. Наш подход работает схожим образом. Нам удалось теоретически показать, что сети Колмогорова-Арнольда максимально хорошо отражают нелинейные преобразования цвета, а параметры этих преобразований в разных частях изображения задаются сетью-генератором", – рассказал профессор Артем Никоноров, директор Института искусственного интеллекта и руководитель Центра "Интеллектуальная мобильность многофункциональных беспилотных авиационных систем" Самарского университета им. Королёва.

Сети Колмогорова-Арнольда (KAN) – это новый тип архитектуры нейронных сетей, он основан на теореме представления Колмогорова-Арнольда, разработанной советскими математиками Андреем Колмогоровым и Владимиром Арнольдом. Этот тип архитектуры нейросетей был разработан в 2024 году и может стать альтернативой для традиционных нейросетей MLP (многослойный перцептрон), широко используемых сейчас в системах компьютерного зрения и в больших языковых моделях.

Для обучения и тестирования cmKAN разработчики подготовили и опубликовали внушительный набор данных – Volga2K, содержащий более двух тысяч пар снимков с различных камер камер, в различных местах и условиях съемки.


Автор фото: Олеся Орина

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
Отдельно Вячеслав Федорищев отметил региональный проект по строительству крематориев и наведению порядка в ритуальном бизнесе.
27 октября 2025  16:12
Вячеслав Федорищев провел оперативное совещание в облправительстве и озвучил ряд кадровых изменений
383
Назначен куратор Самары
27 октября 2025  13:50
Назначен куратор Самары
401
Вячеслав Федорищев оценил на
27 октября 2025  13:46
Вячеслав Федорищев оценил на "неудовлетворительно" работу правительства региона
370
Заведующая Центральной городской библиотекой имени Крупской из Самары вышла в финал Всероссийского конкурса «Библиотекарь года – 2025»
27 октября 2025  10:35
Заведующая Центральной городской библиотекой имени Крупской из Самары вышла в финал Всероссийского конкурса «Библиотекарь года – 2025»
1129
Вячеслав Федорищев поздравил работников транспорта Самарской области с профессиональным праздником
26 октября 2025  10:40
Вячеслав Федорищев поздравил работников транспорта Самарской области с профессиональным праздником
706
Весь список