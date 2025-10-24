Ученые Самарского политеха разработали технологию получения литого припоя из отходов цветных металлов

Я нашел ошибку
Главные новости:
Самарцам предлагают выбрать название для библиотечного сквера
Самарцам предлагают выбрать название для библиотечного сквера
В Кинельском районе загорелся автомобиль
В Кинельском районе загорелся автомобиль
Музеи Самары и Самарской области могут принять участие в грантовых конкурсах Фонда Потанина
Музеи Самары и Самарской области могут принять участие в грантовых конкурсах Фонда Потанина
Самарцам расскажут об истории Самарского (Куйбышевского) завода аэродромного оборудования
Самарцам расскажут об истории Самарского (Куйбышевского) завода аэродромного оборудования
Министр здравоохранения РФ выступил за ужесточение мер для студентов, обучающихся по целевому направлению
Министр здравоохранения РФ выступил за ужесточение мер для студентов, обучающихся по целевому направлению
В Самаре состоялся фестиваль чемпионов комплекса ГТО «Игры ГТО»
В Самаре состоялся фестиваль чемпионов комплекса ГТО «Игры ГТО»
Министерство здравоохранения Самарской области теперь в MAX
Министерство здравоохранения Самарской области теперь в MAX
спрос на водителей грузового транспорта вырос более чем в 2 раза
Спрос на водителей грузового транспорта вырос более чем в 2 раза
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 81.27
-0.38
EUR 94.39
-0.36
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
Самарцам расскажут об истории Самарского (Куйбышевского) завода аэродромного оборудования
В Самарской государственной филармонии состоится праздничный концерт «Нам-85!»
В областном центре пройдет лекция Армена Арутюнова о самарской мозаике
Весь список
  • Персональные данные
Бизнес Вклады, Кредиты, Кредитные карты Электронные устройства Интернет и коммуникации Налоги Наука Нацпроекты Новости компаний Промышленное производство Сельское хозяйство Транспорт Финансы и Банки Финансовые технологии Интернет технологии

Ученые Самарского политеха разработали технологию получения литого припоя из отходов цветных металлов

24 октября 2025 11:52
149
Ученые Самарского политеха разработали технологию получения литого припоя из отходов цветных металлов

Специалисты кафедры «Литейные и высокоэффективные технологии» Самарского политеха повысили технологические и эксплуатационные свойства припоя с помощью целенаправленного использования металлических отходов.

Пайка представляет собой соединение двух металлических поверхностей за счёт расплавления припоя - третьего, связующего элемента - при температуре ниже температуры плавления соединяемых деталей. Когда в изделии необходимо заменить вышедший из строя узел паяного соединения, производят его распайку, после чего паяют заново. Чтобы эти последовательные операции не привели к снижению качества паяного шва, припой должен обладать мелкодисперсной структурой, хорошей смачиваемостью поверхности, температурой плавления ниже температуры плавления соединяемых элементов, но при этом высокой прочностью и коррозионной стойкостью.

– Задачу по изготовлению высокотемпературного припоя для алюминиевых сплавов нам поставил заказчик, – рассказывает руководитель научного коллектива, завкафедрой Константин Никитин. – При этом припой должен был быть в виде прутков и обеспечивать пайку в узком диапазоне температур 530 – 550 градусов Цельсия. Больше никаких вводных данных не было.

За основу разработки был взят припой А34 (система «алюминий – медь – кремний»), созданный в конце 1930-х годов крупным советским учёным Сергеем Лоцмановым. Он нашёл широкое применение во время Великой Отечественной войны для полевого ремонта самолётов и другой военной техники. Но этот припойный сплав, весьма хрупкий по своей природе, существует в основном только в виде порошка, придать ему форму прутков оказалось невозможным.

Чтобы припой всё же мог сохранять требуемую литую форму, политеховцы разработали оригинальную технологию его изготовления с использованием вторсырья – электротехнических и баночных ломов. Шихтовые материалы в определенной последовательности загружают в плавильную печь, а перед заливкой в форму вводят специальные добавки, предварительно закристаллизованные со скоростью охлаждения примерно 1000 градусов Цельсия в секунду.

Помимо высокой технологичности в качестве припоя получившиеся прутки можно использовать и как присадочный материал для сварки алюминиевых деталей. В настоящее время Политех, используя собственную технологию, изготавливает по заказам индустриальных партнёров до тонны литого припоя в год.

Подробности разработанной в Политехе технологии описаны в журнале «Литье и металлургия» (DOI: 10.21122/1683-6065-2025-3-13-18).

Фото пресс-службы Самарского политеха.

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
Опубликована деловая программа XIII Международного спортивного форума «Россия – спортивная держава»
24 октября 2025  12:07
Опубликована деловая программа XIII Международного спортивного форума «Россия – спортивная держава»
154
Вячеслав Федорищев с рабочим визитом посетил Исаклинский район
23 октября 2025  23:06
Вячеслав Федорищев с рабочим визитом посетил Исаклинский район
356
Самарцев предупреждают об ограничениях на улице Авроры
23 октября 2025  21:49
Самарцев предупреждают об ограничениях на улице Авроры
604
Движение транспорта через перекресток улиц Галактионовской и Красноармейской временно ограничат в Самаре
23 октября 2025  21:23
Движение транспорта через перекресток улиц Галактионовской и Красноармейской временно ограничат в Самаре
407
Жителям и гостям областной столицы предлагается проголосовать за необходимость дополнительного благоустройства четырех станций метро
23 октября 2025  15:59
Жителям и гостям областной столицы предлагается проголосовать за необходимость дополнительного благоустройства четырех станций метро
926
Весь список