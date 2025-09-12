Студент Самарского политеха разработал оригинальный состав фрикционной смазки для устранения высокочастотных шумов на железнодорожных путях

137

Противоскрипная смазка, с составом которой экспериментировал третьекурсник института нефтегазовых технологий Политеха Егор Сухов под руководством профессора кафедры «Радиотехнические устройства» Ильдара Ибатуллина, предназначена для подавления фрикционных автоколебаний, возникающих при торможении вагонов на сортировочных горках. В отличие от давно существующих аналогов этот смазочный материал, подавляя шумы, нисколько не уменьшает момент трения (а иногда даже увеличивает его). Проект реализуется по инициативе индустриального партнера Самарского политеха ОАО «РЖД».

Высокочастотные шумы, которые возникают при торможении вагонов, вредны для слуха людей, живущих и работающих рядом с железной дорогой. Чтобы защитить их от негативного влияния громких звуков сегодня используют, например, шумозащитные экраны. Но их устройство требует высоких начальных вложений и реконструкцию железнодорожных путей.

Егор Сухов предложил решать проблему другим способом - наносить на тормозные шины вагонных замедлителей инновационные смазочные материалы. Вводя в базовую смазку различные фрикционные добавки, он добился оптимального состава пасты, которая устраняет скрипы, скрежет и прочие высокочастотные звуки, но при этом не снижает тормозной эффект. Это важно при маневровых работах, например, на сортировочных станциях.

«Уникальность этой разработки - в методе нанесения смазочного материала и его принципе действия, - говорит Егор Сухов. - Обычно фрикционные смазки наносятся на колеблющийся элемент конструкции. Эта же разработана для нанесения на поверхность трения».

Разработчик утверждает, что такая фрикционная смазка стоит дёшево и при этом эффективно работает.

Егор Сухов и его научный руководитель уже провели лабораторные испытания прототипа рабочего состава смазки на четырёхшариковой машине трения. Студент получил грант в один миллион рублей, выиграв в конкурсе Фонда содействия инновациям «Студенческий стартап». В настоящее время он планирует создать опытную партию пасты и провести испытания уже на железной дороге.

Фото пресс-службы Самарского политеха.