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Самарский государственный медицинский университет открыл лабораторию «умной одежды»

25 ноября 2022 16:12
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Для повышения эффективности реабилитации и занятий спортом.

Самарский государственный медицинский университет Минздрава России открыл лабораторию «умной одежды» Центра НТИ «Бионическая инженерия в медицине». Лаборатория расположилась в индустриальном парке «Преображенка» на площадке недавно запущенного Центра серийного производства СамГМУ.

Самарский медуниверситет, который работает над проектами для практического здравоохранения, входит в НОЦ «Инженерия будущего».  Научно-образовательный центр, объединивший несколько регионов страны, был создан по инициативе Губернатора Самарской области Дмитрия Азарова. Цель НОЦ – достижение мирового лидерства в научно-технологическом развитии и подготовке кадров по направлениям деятельности центра.

Лаборатория Центра НТИ «Бионическая инженерия в медицине» будет заниматься разработкой «умной одежды», которая регистрирует биометрические показатели человека во время фитнеса, тренировки или выполнения упражнений по реабилитации. Одежда фиксирует показатели активности мышц, благодаря чему можно оценить эффективность выполняемых упражнений и скорректировать технику. «Умная одежда» не стесняет движений, поэтому ее можно использовать во время тренировок. Несмотря на то, что в одежду вшиты специальные датчики, ее можно стирать.

В лаборатории также занимаются разработкой других устройств реабилитации. Одно из них — «умный ортез» — устройство для восстановления работы колена. Во время выполнения упражнений ортез также снимает биометрические показатели активности мышц. На основе этих показателей человек сможет улучшить эффективность выполняемых реабилитационных упражнений.

Данные с «умной одежды» и «умного ортеза» могут передаваться на смартфон, компьютер и другие устройства.

«В нашей лаборатории мы собрали специалистов самых разных современных направлений: от физики и математики до тех, кто решает технологические задачи, — говорит руководитель лаборатории «умной одежды» Центра НТИ Виктор Казанцев. — Важно еще то, что кроме разработок, которыми мы занимаемся, здесь будет и прототипирование, и мелкосерийное производство. Оно позволит решать не просто научные задачи, но и выходить на реальный высокотехнологичный рынок».

Сейчас обе разработки проходят испытания в клиниках университета перед тем, как их начнут выпускать в Центре серийного производства СамГМУ.

Директор Центра НТИ «Бионическая инженерия в медицине» СамГМУ Алексей Комягин подчеркнул, что аналогов «умной одежде» в России нет.

«Сегодня в условиях, связанных с технологическим суверенитетом и импортозамещением, существует очень высокий запрос на российские технологии, — говорит Алексей Комягин. — Причем не только на те, которые могут заместить то, что раньше было зарубежным. А технологии, которые, с одной стороны, сильно продвинуты, а с другой стороны — основаны на фундаментальной науке. Технология, которую предлагает лаборатория «умной одежды», с одной стороны основана на классической фундаментальной физике и математике, с другой стороны – сильно ориентирована на рынок. Когда мы задумывали лабораторию и продуктовую линейку, которой она должна заниматься, мы общались с технологическими компаниями — с теми, кто находится в рынке датчиков, дистанционного отслеживания и контроля нагрузки мышц, технологичной одежды, wearable technologies и понимают фронтиры в мире. После того, как мы подключили технологические компании и, что очень важно, клиницистов, в первую очередь Клиник СамГМУ, появился набор конкретных изделий, которые будет выпускать лаборатория. Таким образом, преимуществ у нашей разработки три: она основана на фундаментальной науке, в разработку включены клиницисты и люди, которые использую умную одежду в медицинских и реабилитационных целях, и третье —  разработка изначально «заточена» на производство». 

Ректор СамГМУ, профессор РАН Александр Колсанов подчеркивает:

«В вузе продолжается формирование центра компетенций полного цикла от идеи до продукта. Сегодня очередное важное событие — открытие лаборатории «умной одежды» Центра НТИ «Бионическая инженерия в медицине». НТИ — это про будущее, про создание новых продуктов, рынков, направленных на достижение нового качества жизни людей. Мы создаем «умную одежду», в которую встроены специальные датчики, позволяющие снимать биометрические параметры и выстраивать индивидуальную траекторию либо тренировки, либо реабилитации. Очень важно для университета то, что все это реализуется в рамках консорциума. У нас есть академическая поддержка — академические институты, технологические партнеры — это бизнес, который уже на рынке и понимает, что нужно рынку. А также лучшие университеты страны. Именно в этой логике, в консорциумах мы и создаем такие решения, которые востребованы, которые формируют свои рынки и делаются для конкретного пациента.  Важно, что университет имеет в своей структуре Клиники, в которых очень мощная реабилитационная база. Прежде, чем выйти на массовый рынок, продукция проходит апробацию в руках лучших специалистов Клиник. Только после получения обратной связи, доработки мы формируем продукт и выходим на российский рынок. Этот продукт экспортоориентированный, и я уверен, что есть перспектива выхода за пределы страны».

 

Фото: пресс-служба правительства СО

 

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