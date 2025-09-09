Я нашел ошибку
В Самаре скончался легендарный футболист «Крыльев Советов»
Официальный канал Вячеслава Федорищева в национальном мессенджере вошел в топ-5 среди глав регионов по количеству подписчиков
Самарцев приглашают прочитать стихи о родном городе на открытой литературной сцене
Сборная Самарской области вернулась с серебром с турнира по следж-хоккею в рамках ВЭФ
В Самаре 53,4% запусков телефонов приходится на Android
Фигуранты дела «Мистер Сидр» выступили с последним словом
 С начала 2025 года с территории областной столицы демонтировано и вывезено 185 незаконных торговых объектов
Самарские ученые создали ПО для скрининга посттравматического расстройства и мотивации людей обращаться за помощью

9 сентября 2025 09:35
271
Самарские ученые создали ПО для скрининга посттравматического расстройства и мотивации людей обращаться за помощью

Самарский государственный медицинский университет Минздрава России (СамГМУ) совместно с Самарской областной клинической психиатрической больницей (СОКПБ) разработали компьютерную программу для быстрого выявления признаков посттравматического стрессового расстройства (ПТСР) и мотивации людей обращаться за психологической помощью. Программа прошла государственную регистрацию, уже внедрена в диспансерном отделении СОКПБ и в отдельных подразделениях СамГМУ. 

По словам главного врача СОКПБ, к.м.н. Сергея Царева, одной из наиболее актуальных проблем является низкий уровень обращения за специализированной помощью среди пациентов со стресс-индуцированными психическими состояниями, включая участников СВО. Особое значение это имеет для военнослужащих, поскольку своевременная психологическая поддержка может быть критически важна для их реабилитации и последующей успешной адаптации в мирной жизни. “Эта проблема и определила актуальность разработки: программа нацелена на то, чтобы выявлять тех, кто нуждается в помощи, но не решается ее попросить. Она  призвана мотивировать человека к обращению за профессиональной психологической помощью”, – комментирует специалист.

Программа состоит из нескольких частей. Во-первых, это тестовая часть со скрининговым опросником, составленным в соответствии с клиническими рекомендациями по ПТСР. Особенностью разработки также является голосовой мотивационный модуль, который предлагается пользователям при выявлении признаков ПТСР по результатам тестирования. После прослушивания аудио пациентам сразу же становится доступен список актуальных адресов и контактов психологических кабинетов. Также программа содержит форму обратной связи для заказа звонка специалиста или оценки эффективности полученной информации.

Разработка базируется на использовании методики SBIRT (Screening, Brief Intervention, and Referral to Treatment - скрининг, мотивация, направление на лечение), эффективность которой подтверждена многочисленными исследованиями. Она способствует не только повышению общей диагностики, но и результативности последующего контакта с профильным специалистом. Реализация методики SBIRT через ПО позволяет проводить диагностику и мотивацию пациентов на обращение к специалисту даже без участия врачей первичного звена здравоохранения. 

И.о. директора МНОЦ нейропсихиатрии СамГМУ Арсений Гайдук отметил, что современные технологии позволяют достучаться до каждого, кому потенциально может требоваться помощь. «Цель нашей разработки — во-первых, сформировать у группы риска понимание наличия у себя проблемы. Зачастую это – самое сложное, – отмечает он. – Наша программа представляет собой многоуровневую систему поддержки. Сначала скрининговый модуль выявляет группу риска с помощью научно обоснованных опросников. Далее для пользователей с выявленными рисками автоматически запускается мотивационный аудио модуль, который в деликатной форме помогает осознать необходимость обращения к специалисту. Финальный этап — это навигация: система предоставляет актуальный список доступных специалистов”.

В ближайших планах — масштабирование проекта. 

“Увеличить охват пользователей позволит размещение специального QR-кода с доступом к программе в различных учреждениях: больницах, административных зданиях и других посещаемых местах”, -  отмечает Арсений Гайдук.

