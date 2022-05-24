РАН: иностранные ученые практически не отказываются от членства в академии

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Иностранные члены Российской академии наук (РАН) в целом не отказываются от членства в РАН, в условиях санкций фиксировались единичные случаи выхода из ее состава. При этом существует проблема отказов в публикации статей российских ученых в научных журналах недружественных стран, сообщила во вторник ТАСС вице-президент РАН Ирина Донник.

"У нас более 500 иностранных членов Российской академии наук, насколько я знаю, там буквально были единичные случаи выхода членов академии, буквально два или три случая, и все. Все остальные - очень с пониманием относятся. К сожалению, их тоже вынудили прекратить эти связи или сократить их. <…> К сожалению, есть такая тенденция, что не принимают российские научные статьи в журналах недружественных нам стран, но мы думаем, что это все временный этап", - сообщила она в кулуарах II Международного научного форума "Каспий-2022: пути устойчивого развития".

Донник также уточнила, что статьи российских ученых охотно публикуют китайские и индийские научные журналы.

Ранее вице-президент РАН Алексей Хохлов сообщил, что одна из двух ведущих международных баз данных научного цитирования Web of Science, которая предоставляет сведения о публикациях и их цитировании в научных журналах, стала недоступна для исследователей из России, также в целом наблюдается ограничение доступа ко всем сервисам компании Clarivate Analytics, продуктом которой является Web of Science.

Международный научный форум "Каспий-2022: пути устойчивого развития" прошел в Астраханском госуниверситете с 22 по 24 мая. В этом году он стал площадкой для обсуждения молодежной политики, а также развития ключевых проектов по импортозамещению в судостроении, IT-технологиях и транспортной инфраструктуре.

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