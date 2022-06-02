Научный руководитель Самарского университета Евгений Шахматов избран академиком Российской академии наук

124

1 июня 2022 года на общем собрании Российской академии наук состоялись выборы академиков РАН. Евгений Шахматов, научный руководитель Самарского университета им. Королёва, доктор технических наук, профессор будет работать в отделении энергетики, машиностроения, механики и процессов управления РАН. С 2016 года Евгений Шахматов имел статус члена-корреспондента РАН. Сейчас Евгений Шахматов заведует кафедрой автоматических систем энергетических установок и работает в качестве научного руководителя университета. С 2010 по 2019 годы он работал ректором Самарского университета им. Королёва.

Таким образом сейчас в университете работают и ведут научные исследования четыре академика РАН: это профессора Виктор Сойфер, президент Самарского университета им. Королёва, Федор Гречников заведующий кафедрой обработки металлов давлением Самарского университета им. Королёва и Владимир Шорин, начальник отдела управления движением СамНЦ РАН.

Фото: пресс-служба Самарского университета