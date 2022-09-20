Я нашел ошибку
Главные новости:
По данным СМИ, один из пассажиров, который страдает от проблем с психическим здоровьем, впал в бешенство и начал колотить руками и ногами соседние кресла.
Пассажир самолета рейса Пешевар (Пакистан) - Дубай разбил иллюминатор и устроил драку с бортпроводниками
Сфера научной деятельности Краснова — физика полупроводников, полупроводниковых приборов, технологии создания сверхбольших интегральных схем.
Геннадий Красников избран новым главой Российской академии наук
В работе общего собрания принял участие председатель РОСО «СВД и ПСН», ветеран боевых действий, майор запаса Андрей Карпов.
В Самаре состоялось первое в этом учебном году собрание членов военно-патриотического объединения «Защитник им. В.П. Чуйко»
В Самаре за сутки заболели 719 человек.
Где в регионе выявлены новые случаи коронавируса
Для успешного торгово-экономического сотрудничества регионов важно создавать условия, одним из которых является удобная логистика.
Дмитрий Азаров и Махмуд-Али Калиматов обсудили сотрудничество между Самарской областью и Республикой Ингушетия
Народ Донбасса заслужил право быть частью России, которую всегда считал своей родиной,заявил Пушилин в обращении к Владимиру Путину.
Референдумы о вхождении ДНР и ЛНР в состав России пройдут с 23 по 27 сентября
В работе прямой телефонной линии примут участие представители министерств региона.
В преддверии Международного дня пожилых людей в приемной Президента РФ в СО состоится прямая телефонная линия
Это один из шагов по внедрению кластерной электронной технологии в школе искусств, создание нового продукта образования и его популяризация.
На базе Приволжской детской школы искусств начала работу «Лаборатория музыкальной информатики и электронной музыки»
Наверх
Самара  +15 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 60.17
0.14
EUR 60.04
0.17
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
Самарские полицейские организовали для юных динамовцев спортивные соревнования по мини-футболу
САТОБ приглашает отметить день рождения Дмитрия Шостаковича
Ребята из Самарской области принимают участие в фестивале ПФО «ВЕРНУТЬ ДЕТСТВО»
Весь список
  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные
Бизнес Вклады, Кредиты, Кредитные карты Все о девайсах Интернет и коммуникации Налоги Наука Нацпроекты Новости компаний Промышленное производство Сельское хозяйство Транспорт Финансы и Банки Финансовые технологии Интернет технологии

Геннадий Красников избран новым главой Российской академии наук

20 сентября 2022 21:31
79
Сфера научной деятельности Краснова — физика полупроводников, полупроводниковых приборов, технологии создания сверхбольших интегральных схем.

Академика-секретаря отделения нанотехнологий и информационных технологий РАН, генерального директора НИИ молекулярной электроники Геннадия Красникова избрали новым главой Российской академии наук, сообщил корреспондент РИА Новости.

"В соответствии с результатами тайного голосования <...> академик РАН Красников Геннадий Яковлевич избран президентом РАН", — сказал председатель счетной комиссии на общем собрании РАН.

В бюллетене были два кандидата: Красников, за которого проголосовал 871 человек, и директор Института теплофизики Сибирского отделения РАН Дмитрий Маркович, получивший 397 голосов.

Для избрания главы РАН требовалось набрать 699 голосов.

Сфера научной деятельности Краснова — физика полупроводников, полупроводниковых приборов, технологии создания сверхбольших интегральных схем.

Ученый руководит Научно-исследовательским институтом молекулярной электроники (НИИМЭ) — головным предприятием приоритетного технологического направления по электронным технологиям в России. Также Красников занимает посты председателя советов директоров ПАО "Микрон" и Научно-исследовательского института точного машиностроения (НИИТМ).

Академик сменит на посту президента РАН Александра Сергеева, занимавшего этот пост в течение одного пятилетнего срока с сентября 2017 года.

 

Фото:     РИА Новости / Алексей Майшев

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
Для успешного торгово-экономического сотрудничества регионов важно создавать условия, одним из которых является удобная логистика.
20 сентября 2022  19:35
Дмитрий Азаров и Махмуд-Али Калиматов обсудили сотрудничество между Самарской областью и Республикой Ингушетия
193
В Красноглинском районе 24 и 25 сентября будет работать муниципальная ярмарка в формате «торговля с автомашин»
20 сентября 2022  13:58
В Красноглинском районе 24 и 25 сентября будет работать муниципальная ярмарка в формате «торговля с автомашин»
340
Дмитрий Азаров: «Масштабные преобразования произошли в системе здравоохранения нашего региона»
20 сентября 2022  13:47
Дмитрий Азаров: «Масштабные преобразования произошли в системе здравоохранения нашего региона»
235
Более 10 тысяч человек вышли в Самарской области на старт
19 сентября 2022  13:18
Более 10 тысяч человек вышли в Самарской области на старт "Кросса нации - 2022"
387
Дмитрий Азаров: «Сделаю всё, чтобы тольяттинская «Лада» в следующем сезоне играла в КХЛ, но во многом это будет зависеть от результатов команды»
19 сентября 2022  12:59
Дмитрий Азаров: «Сделаю всё, чтобы тольяттинская «Лада» в следующем сезоне играла в КХЛ, но во многом это будет зависеть от результатов команды»
787
Весь список