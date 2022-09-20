Геннадий Красников избран новым главой Российской академии наук

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Академика-секретаря отделения нанотехнологий и информационных технологий РАН, генерального директора НИИ молекулярной электроники Геннадия Красникова избрали новым главой Российской академии наук, сообщил корреспондент РИА Новости.

"В соответствии с результатами тайного голосования <...> академик РАН Красников Геннадий Яковлевич избран президентом РАН", — сказал председатель счетной комиссии на общем собрании РАН.

В бюллетене были два кандидата: Красников, за которого проголосовал 871 человек, и директор Института теплофизики Сибирского отделения РАН Дмитрий Маркович, получивший 397 голосов.

Для избрания главы РАН требовалось набрать 699 голосов.

Сфера научной деятельности Краснова — физика полупроводников, полупроводниковых приборов, технологии создания сверхбольших интегральных схем.

Ученый руководит Научно-исследовательским институтом молекулярной электроники (НИИМЭ) — головным предприятием приоритетного технологического направления по электронным технологиям в России. Также Красников занимает посты председателя советов директоров ПАО "Микрон" и Научно-исследовательского института точного машиностроения (НИИТМ).

Академик сменит на посту президента РАН Александра Сергеева, занимавшего этот пост в течение одного пятилетнего срока с сентября 2017 года.

Фото: РИА Новости / Алексей Майшев