Врач - генетик СОКБ Татьяна Мельникова рассказала о значимости и нововведениях расширенного неонатального скрининга новорожденных.
В Самарской области новорождённых обследуют на редкие генетические заболевания
Вечером 5 апреля и ночью 6 апреля местами в Самарской области ожидается гроза, с сохранением днем 6 апреля.
В регионе ожидается гроза
4 апреля, в Международный  день витамина C, инспекторы ГАИ СО вышли к водителям с апельсинами в руках и  важными словами: «Соблюдайте ПДД и  не садитесь за руль нетрезвыми!»
Сотрудники ГАИ Сергиевского района провели необычную профилактическую акцию
15-17 апреля 2026 года в Самарской области вновь пройдет Неделя креативного бизнеса. В этот раз генеральной темой события станет культурный код и локальная идентичность.
В регионе вновь пройдет Неделя креативного бизнеса
Температура воздуха 6 апреля в Самаре ночью +6, +8°С, днем +10, +12°С.
6 апреля в регионе местами дождь, гроза, до +14°С
В Самарской области с 18 апреля запустят шесть новых электричек
В Волжском районе в ДТП пострадала пенсионерка 1937 года рождения
В Самаре тушили крупный пожар в жилом доме
Сотрудники ГАИ Сергиевского района провели необычную профилактическую акцию
Тольяттинские полицейские приняли участие в соревнованиях по стрельбе из табельного оружия
Штраф до 15 тысяч рублей грозит за хранение в подъездах автомобильных шин
Алиса AI стала первой нейросетью, которая научилась распознавать запахи по фото

Нейросеть стала первой системой такого типа, которая умеет описывать предполагаемый аромат объекта или даже целой сцены на снимке, пишет iphones.ru.

► Чтобы протестировать новую функцию, достаточно загрузить фото в чат и написать: Распознай аромат.

► После этого Алиса AI предложит описание того, чем, по ее мнению, может пахнуть изображение.

Речь идет не только о конкретных предметах в кадре. Нейросеть умеет описывать и общую атмосферу снимка.

Например, по фотографии загородного дома она может ответить, что там пахнет летом, садовыми растениями и бабушкиным пирогом, а по офисному кадру — кондиционером, бумагой из принтера и мыслью «надежда выжить до обеда!».

Технология работает на базе субпиксельного анализа и метода спектральной реконструкции. Система анализирует цвета, текстуры и контекст сцены, после чего сопоставляет эти данные с ароматическими ассоциациями и формирует описание.

Функция доступна в формате бета-тестирования с 1 по 3 апреля. Попробовать ее можно в мобильном приложении и веб-версии Алисы AI, а также в Браузере и Поиске с Алисой.

В центре внимания
В пятницу, 3 апреля, в ходе рабочей поездки в Самарскую область Дмитрий Григоренко посетил АВТОВАЗ. 
3 апреля 2026  20:15
Дмитрий Григоренко и Вячеслав Федорищев в Тольятти провели встречу с участниками ИЦК «Автомобилестроение»
1852
3 апреля в Самарской области работает Заместитель Председателя Правительства РФ– Руководитель Аппарата Правительства Российской Федерации Дмитрий Григоренко.
3 апреля 2026  14:35
В Самаре Дмитрий Григоренко и Вячеслав Федорищев обсудили развитие ИT-отрасли
799
В Самаре прошла двусторонняя встреча Дмитрия Григоренко и Вячеслава Федорищева
3 апреля 2026  13:48
В Самаре прошла двусторонняя встреча Дмитрия Григоренко и Вячеслава Федорищева
624
В Самарской области стартовал масштабный месячник по благоустройству
3 апреля 2026  13:16
В Самарской области стартовал масштабный месячник по благоустройству
565
В ходе личного приема граждан губернатор Вячеслав Федорищев принял решения по капремонту школы в Сызрани и адресной помощи семье участника СВО в Самаре.
2 апреля 2026  15:02
По поручению Вячеслава Федорищева в этом году в Сызрани завершат капитальный ремонт школы №26
1094
