Алиса AI стала первой нейросетью, которая научилась распознавать запахи по фото

Нейросеть стала первой системой такого типа, которая умеет описывать предполагаемый аромат объекта или даже целой сцены на снимке, пишет iphones.ru.

► Чтобы протестировать новую функцию, достаточно загрузить фото в чат и написать: Распознай аромат.

► После этого Алиса AI предложит описание того, чем, по ее мнению, может пахнуть изображение.

Речь идет не только о конкретных предметах в кадре. Нейросеть умеет описывать и общую атмосферу снимка.

Например, по фотографии загородного дома она может ответить, что там пахнет летом, садовыми растениями и бабушкиным пирогом, а по офисному кадру — кондиционером, бумагой из принтера и мыслью «надежда выжить до обеда!».

Технология работает на базе субпиксельного анализа и метода спектральной реконструкции. Система анализирует цвета, текстуры и контекст сцены, после чего сопоставляет эти данные с ароматическими ассоциациями и формирует описание.

Функция доступна в формате бета-тестирования с 1 по 3 апреля. Попробовать ее можно в мобильном приложении и веб-версии Алисы AI, а также в Браузере и Поиске с Алисой.