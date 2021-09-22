Зиньковский: Вызов в сборную – небольшой аванс

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Полузащитник "Крыльев Советов" Антон Зиньковский в интервью клубному каналу поделился эмоциями от попадания в расширенный список сборной России, рассказал об о ожиданиях от предстоящих матчей нашей команды, а также рассказал о том, как ему удается быть одним из лучших дриблёров РПЛ.

– Антон, первый вопрос, естественно, про сборную. Какие эмоции сейчас, спустя сутки? Ты вчера давал несколько интервью, говорил, что эмоции сумасшедшие. Сейчас, когда немного улеглось, что можешь сказать?

– Сейчас уже я понимаю, что это все небольшой аванс мне. Надо в ближайших играх доказать свою состоятельность и показать, что я достоин попасть в 25-26 человек. Надо будет доказывать и по этим матчам, если хорошо сыграю, команда хорошо сыграет, наберет очки в ближайшем матче с "Зенитом". Я думаю, от этого будет все зависеть.

– Когда у тебя впервые появились мысли о сборной?

– Может быть года 1,5 назад, когда мы играли в Премьер-лиге. Проскакивало немножко. Но это было так, вскользь. Думал, что возможно когда-нибудь попасть в ближайшее время. Но сейчас я близок к этому и стремлюсь.

– Чувствуешь, что от матча к матчу прибавляешь?

– Да, вся команда так, не только я. Мы вместе все прибавляем. И как команда, и отдельно каждый игрок. Мы выходим на новый уровень. Постепенно. Я думаю, что дальше будут лучше и лучше матчи, состояние и игра.

– Игорь Витальевич вчера в интервью сказал, что у тебя есть качества, которые есть не у каждого в России. Что он сказал лично, когда узнал, что ты попал в расширенный список?

– Мы особо не успели насчет этого поговорить. Единственное, что он сказал, что игра с "Ростовом" была лучшая из тех, которые были для него. Это все, что он сказал. А так все поздравили, но поздравлять пока не с чем. Потому что нужно попасть в основной список и тогда можно будет поздравлять, пока не с чем.

– В матче с "Ростовом" "Крылья" создали очень много моментов. Это была такая запредельная мотивация или у "Ростова" было очень много ошибок.

– И у нас было много ошибок во время первого гола. И у них было много ошибок. Просто игра пошла более открытая, были зоны, получались атаки. Поэтому моменты были и у одной команды, у другой. Хорошо, что мы успели сравнять в первом тайме и реализовали моменты, которые были после. Их у нас было больше.

– У "Крыльев" впереди выездной и сложный график. Какая задача от тренера на кубковый матч со "Знаменем" и "Зенитом". Как команда к этому сейчас подходит?

– Конечно, будет ротация. Все в первую очередь думают о матче с "Зенитом". Чемпионат – это самое важное. Но Кубок, после нашего успешного выступления в прошлом сезоне, никто не должен забывать, должны готовиться все тоже выступить хорошо в этом сезоне. Мы приложим все силы, чтобы пройти дальше, чтобы как минимум дойти до финала (улыбается), а дальше, как пойдет. Будем стараться, там много матчей. Но в любом случае мы все в уме держим "Зенит" – это наш ближайший матч в РПЛ. У нас будет двойной выезд, будет немного потяжелее. Хотя "Зенит" только вчера играл, а потом у них Лига чемпионов, я думаю, они о ней тоже думают.

– Смотрел ли игру "Зенита" с "Рубином"?

– Нет, в этот момент я смотрел ЦСКА со "Спартаком". Смотрел только обзор, голы, потом смотрел интервью Дзюбы. У них все в первом тайме получалось.

– Ты являешься одним из лучших дриблеров в лиге. Практически в каждом туре есть моменты, которые попадают в хайлайты. Сейчас отрабатываешь какие-то финты или это уже само собой у тебя получается?

– Нет, уже такие мелочи отрабатывать не стоит в 25 лет. Мы отрабатываем какие-то командные действия. Если сам, то это уже какие-то удары, завершения, потому что это больше должно помочь команде – какой-то пас или удар, чем дриблинг.

– Напоследок немного шуточный вопрос: кого бы еще взял с собой в сборную из "Крыльев Советов"?

– Думаю, двух Вань взял бы (Сергеева и Ломаева), Горшкова на фланг бы взял. Так вообще можно всю команду взять (смеется). Я думаю, что у Вани Сергеева хорошие шансы. Он хорошо проводит последние матчи, думаю, если бы еще парочку забил, то точно бы попал в сборную. Ваня Ломаев отлично смотрится, он сейчас один из лучших голкиперов в России. У нас все молодые и могут попасть в сборную совершенно спокойно.