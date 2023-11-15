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Женским «Крыльям Советов» — 4 года!

15 ноября 2023 09:44
173
Женским «Крыльям Советов» — 4 года!

Четыре года назад, 14 ноября 2019 года, в структуре ПФК «Крылья Советов» была создана женская футбольная команда. 

Команда прошла путь от Первой лиги до Суперлиги, завоевав бронзовые медали в Первой и Молодёжной лиге. 

В этом году команда дебютировала в Высшей лиге. Это большой шаг для развития женского футбола в Самаре. 

Хоть сезон в Суперлиге стал для команды непростым, но команда продолжает бороться, выкладываться на поле и тренировках.

Мы верим, что наши девушки смогут преодолеть любые трудности и препятствия! 

С днём рождения, женские «Крылья»! (https://t.me/fckswomen) 

Теги: Крылья Советов Футбол

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