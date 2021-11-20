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Защитник "Крыльев Советов" Никита Чернов: Постараемся реабилитироваться в матче с "Нижним Новгородом"
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Защитник "Крыльев Советов" Никита Чернов: Постараемся реабилитироваться в матче с "Нижним Новгородом"

20 ноября 2021 23:06
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В интервью клубной пресс-службе он поделился эмоциями от матча против "Урала" (1:1), а также подвел итоги первого круга.

Защитник "Крыльев Советов" Никита Чернов в интервью клубной пресс-службе поделился эмоциями от матча 15-го тура Тинькофф РПЛ против "Урала" (1:1), а также подвел итоги первого круга.

– Никит, очень сложная получилась игра. Тем не менее, заработано одно очко. Нет ли ощущения, что это ничья сродни поражению?

– Если зайти в раздевалку, то складывается ощущение, что так оно и есть. Все ребята подавлены. С такой командой, которая обороняется на протяжении все игры, трудно. 70 минут мы доминировали, я думаю, это все видели. Последние 20 минут, как назло, когда мы выигрываем, то пытаемся сохранить результат, слишком низко садимся. Сегодня нас наказали за это.

– То, что сыграли до этого с "Уралом" так много товарищеских игр, это сыграло в плюс, в минус или это не имеет никакого значения?

– Я думаю, что это не имеет значения. На товарищеских играх никто не собирается раскрывать своих козырей. Постоянная ротация состава, много замен. Это мало походит на настоящую игру чемпионата. Мы приезжаем, пытаемся наладить связи, получить необходимую нагрузку.

– То, что пропустили гол на последних минутах, это потеря концентрации или стечение обстоятельств, что у соперника получилось такую атаку провести?

– Это полностью наша ошибка. Если рассматривать эпизод, то вначале этой атаки мы поджали их. Надо было либо фолить, либо еще что-то делать, нельзя было позволить им выходить из-под прессинга. Я думаю, что следствие того, что у нас еще слишком молодая и неопытная команда. Можно было применить футбольные хитрости, полежать, потянуть время. С опытом это все приходит. Если бы ребята сориентировались, либо я подсказал бы, то было бы все лучше сегодня.

– Первый круг завершен, команда идет в верхней части турнирной таблицы. Подведи итоги этих 15 туров.

– Я думаю, то место, на котором мы идем, это неплохо для самарских болельщиков. Мы будем продолжать в том же духе. В игре с "Нижним Новгородом" нам надо реабилитироваться перед болельщиками. Я думаю, что у всех остался после сегодняшнего матча осадочек, так что будем играть на победу.

 

Фото:   ФК "КС"

 

Теги: Крылья Советов

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