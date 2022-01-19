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Наша команда обыграла "Сегед" (2:0).
Защитник "Крыльев Советов" Никита Чернов поделился эмоциями от первого матча на сборах в Турции
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Защитник "Крыльев Советов" Никита Чернов поделился эмоциями от первого матча на сборах в Турции

19 января 2022 14:59
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Наша команда обыграла "Сегед" (2:0).

Защитник "Крыльев Советов" поделился эмоциями от первого матча на сборах в Турции, в котором наша команда обыграла "Сегед" (2:0).

– Никит, первый матч в году, первая победа, первые голы, первый сухой матч. Какие впечатления?

– Самые положительные. Соперник сегодня был такой, как надо. Большую часть матча мы доминировали, были с мячом, создавали моменты. Показали то, что успели натренировать на сборах. Задуманное удалось воплотить. К тому же, приехали молодые ребята, они привыкают к нашим требованиям, им нужно почувствовать ритм. Сухой матч и такая игра, думаю, доставили им удовольствие, поэтому они будут все больше и больше вливаться в коллектив.

– Показалось, что венгры никаких проблем не доставили нашей обороне.

– Это обученная команда, они хоть и выступают в первой лиге Венгрии, но их нельзя было недооценивать. Надо ко всем соперникам относиться с уважением. Но наш класс, конечно, был выше, я думаю, что все это видели.

– Сегодня было теоретическое занятие. Какие задачи поставил тренерский штаб?

– Тренер объяснил задачи на сбор. Будем повторять то, что делали до этого, нарабатывать новые связи, не хотел бы говорить об этом. Думаю, все это будет видно в сезоне.

– Как оцениваешь сейчас свою форму?

– Первые сборы тяжелые. Все через мяч, через бег. Немного пока ноги не слушаются. Тренерский штаб делает все, чтобы мы пришли в нужные кондиции, в оптимальную форму. Все добегают, нужный объем работы выполняют. Все стараются, не убирают ноги, а это самое главное. Форму мы наберем через игры, через тренировки.

– Первая половина сбора подошла к концу. Как нагрузки?

– Сейчас уже полегче, состояние стало получше. Дальше будет только лучше.

– Насколько соскучился по футболу за эту паузу, с каким настроением вернулся?

– Это был первый раз, когда я поехал домой и практически не трогал мяч. Как нам сказали тренеры, можете забыть про футбол. Я так и сделал. Играл в волейбол, баскетбол, буквально пару тренировок провел со своими ребятами. Ходил в зал. Конечно, соскучился, пусть и мало пока что получается на поле (смеется). Я думаю, что все будет. Со второго сбора начнем. Войдем в ритм и будет получаться значительно больше.

– С уходом игроков в межсезонье на опытных игроках больше ответственности. Чувствуется это?

– Конечно. Мы прошли через первую лигу, играем в РПЛ, у нас уже есть определенный костяк. Мы подскажем всегда молодым ребятам, которые только пришли в команду. Тренерский штаб прекрасно понимает, что у нас очень молодая команда, поэтому пытается нам много новой информации давать. Я думаю, что с каждым днем все будет лучше и лучше.

– Как простились с Иваном Сергеевым?

– Все произошло быстро. Я написал Ваньке, когда пошли новости, что он переходит в "Зенит". Мы писали в группе ему, правда ли это, но он сказал, что ничего не решено. Велись только разговоры. Спустя неделю он написал в группу "спасибо за все, что мы сделали за эти 1,5-2 года, всем удачи". Понятное дело, ему нужно идти на повышение. Он здесь, я считаю, всем все доказал. Я думаю, что "Крылья" – это болельщики, город, а никак не один-два человека. Много народа проходило через команду. Главное, чтобы человек показывал здесь свой максимум. Надеюсь, болельщики с теплом и пониманием относятся к Ване.

– Этот год особенный для нашей команды, юбилейный. Какие эмоции в связи с этим перед второй частью чемпионата?

– Конечно, хочется доказать всем, что не просто так мы идем в лидирующей группе, показываем отличную игру. Все топовые команды, которые играют с нами, уже понимают с кем имеют дело, поэтому не выходят "спустя рукава". На нас настраиваются. Ребята из других команд говорят, что мы показываем чуть ли не лучший футбол в лиге. Остается только подтверждать это. С тем упорством, которое мы демонстрируем на тренировках, у нас будет все отлично.

 

Фото:   ФК "КС"

Теги: Крылья Советов

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