Защитник "Крыльев Советов" Илья Гапонов: очень рад, что забил свой первый гол в РПЛ

135

Защитник "Крыльев Советов" Илья Гапонов, забивший свой первый гол в чемпионате России в матче 22 тура МИР РПЛ против "Сочи" (2:1), подвел итоги игры, сообщает пресс-служба ФК "КС".

– Первый гол нам дал небольшой глоток воздуха. После второго почему-то сели в оборону. Считаю, что можно было продолжать играть также, "Сочи" не оказывали какого-то невероятного давления на нас.

– Много обсуждался газон перед игрой. Что можно о нем сказать?

– Я знаю, что он раньше выдерался, сегодня – нет. Нужно было прилагать больше усилий, чтобы отдать пас. Когда трава короткая, мяч ходит быстрее.

– Сегодня забил первый гол в РПЛ. Какие эмоции?

– Очень рад, что забил, сработали два центральных защитника. Никак не праздновал. Были задумки, но я сразу все забыл.

– Впереди важная игра с "Химками", что ждете?

– Будем настраиваться только на победу. Будет игра за 6 очков.

– Какая цель у "Крыльев" на Кубок России?

– Будем стараться попасть в "Лужники".

Фото: ФК "КС"