«Вперед – за «Крылья!»: Дмитрий Азаров поздравил земляков с юбилеем «КС»

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В пятницу, 6 мая, перед началом матча «Крылья Советов» - «Динамо» губернатор Дмитрий Азаров на стадионе «Солидарность Самара Арена» поздравил игроков, ветеранов, тренерский штаб и болельщиков с 80-летием клуба, который является символом губернии.

«Дорогие земляки! Дорогие гости! Сегодня важный день для нашего любимого клуба «Крылья Советов» - мы отмечаем 80-летний юбилей. И я от всей души поздравляю вас, в первую очередь, ветеранов клуба «Крылья Советов», всех игроков клуба и, конечно, наших замечательных, преданных болельщиков «Крыльев Советов» - с юбилеем!», - поздравил Губернатор.

Глава региона напомнил, что клуб родился в суровые годы войны: команда была сформирована в 1942 году из футболистов - работников авиационных предприятий, эвакуированных в Куйбышев.

«Опаленные войной «Крылья Советов» прошли славную историю. Но даже в те тяжелые времена футбол, «Крылья Советов» давали надежду, надежду на победу, на мир, надежду на то, что спорт вернется в жизнь. И сейчас иной раз приходится непросто, но мы вновь все вместе – и мы своих не бросаем. Мы не бросали «Крылья» в неудачах и поражениях, и уж тем более поддержим их сегодня. Вперед – за «Крылья», - сказал Дмитрий Азаров.

Фото: правительство СО