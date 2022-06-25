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Владислав Сарвели покидает "Крылья Советов"

25 июня 2022 11:02
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Владислав Сарвели покидает "Крылья Советов"

"Крылья Советов" и "Сочи" достигли договоренности о переходе нападающего самарцев Владислава Сарвели в стан южан.

Сарвели перешел в нашу команду летом 2020 года, за это время он провел за "Крылья" 61 матч, забил 16 голов и отдал 11 результативных передач. В составе нашей команды Владислав стал победителем первенства ФНЛ и финалистом Кубка России – также Влад является автором единственного гола "Крыльев" в финалах Кубка страны. В минувшем сезоне 24-летний форвард стал лучшим бомбардиром "Крыльев", забив 9 голов и был вызван в сборную России.

– Я безумно благодарен всем за время, которое я провел в Самаре. Здесь невероятные, особенные болельщики, прекрасный город. Хочу сказать спасибо тренерскому штабу "Крыльев", всему персоналу клуба. На стадионе в Самаре прекрасная атмосфера – вместе с командой мы всегда чувствовали мощную поддержку болельщиков. За 2 сезона в моей памяти останется множество приятных моментов. Вместе мы пережили невероятные эмоции, я запомню это навсегда. Уверен, что у "Крыльев" с такой поддержкой губернатора всё будет хорошо, – сказал Владислав Сарвели.

Футбольный клуб "Крылья Советов" благодарит Владислава Сарвели за выступления в составе нашей команды и желает удачи в дальнейшей карьере!

Теги: Крылья Советов Футбол

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