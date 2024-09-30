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Ветераны «Крыльев» – серебряные призеры Всероссийских соревнований по футболу среди ветеранов 40+

30 сентября 2024 15:57
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Лучшим вратарем и лучшим защитником соревнований были признаны игроки «Крыльев» — Денис Вавилин и Максим Носов.

В Анапе с 20 по 29 сентября проходил финальный этап Всероссийских соревнований по футболу среди ветеранов (40 лет и старше).

Ветераны «Крыльев» сыграли против сборной Пермского края (3:1), «Факела» (3:0), «Азовпортофлота» (2:2), «Спартака-Геленджик Ветераны» (3:1), саратовского «Динамо» (0:1) и белгородского «БСК» (1:3).

Лучшим вратарем и лучшим защитником соревнований были признаны игроки «Крыльев» — Денис Вавилин и Максим Носов.

К серебрянным медалям на соревнованиях команду привели главный тренер, заслуженный ветеран «Крыльев» Валерьян Панфилов и тренер Александр Волоткевич.

Состав «Крыльев Советов»: Денис Вавилин, Василь Кадысев, Анатолий Корчагин, Альберт Эргашев, Илья Соловых, Максим Токарев, Михаил Сухов, Александр Кондрашов, Максим Носов, Алексей Петин, Владимир Хашев, Алексей Базин, Евгений Петров, Александр Зуев, Алексей Нефедов, Сергей Виноградов, Андрей Востриков, Александр Иванушкин, Вячеслав Поверинов.

 

Фото:   пресс-служба ПФК "КС"

Теги: Крылья Советов Самара

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