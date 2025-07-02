Вадим Раков пополнил состав «Крыльев Советов»

130

«Крылья Советов» и «Локомотив» достигли соглашения об аренде нападающего Вадима Ракова до конца сезона 2025/26.

Вадим является воспитанником «Локомотива».

В сезоне-2021/22 он установил рекорд ЮФЛ-2, забив 36 мячей в 26 матчах. Дебют в основном составе «Локомотива» состоялся в сезоне-2022/23 – в игре против «Крыльев Советов».

В минувшем сезоне нападающий провёл 29 матчей во всех турнирах, отметившись 3 голами и 6 результативными передачами.

Регулярно вызывается в молодежную сборную России.

Фото: сайт ФК