В Сызрани состоятся Межрегиональные соревнования по футболу среди ветеранов

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4-5 июня на стадионе «Кристалл» в г. Сызрань состоятся Межрегиональные соревнования по футболу среди ветеранов (мужчины не моложе 40 лет), в рамках зонального этапа «Всероссийских соревнований соревнования по футболу среди ветеранов (мужчины не моложе 40 лет) Межрегионального футбольного союза «Приволжье» сезона 2022.

Многие игроки совсем недавно закончили профессиональную деятельность за клубы и в эти выходные встретятся уже на ветеранских соревнованиях. Примечательно, что это единственная возрастная категория, которая играет на большом поле в формате 11х11. Как отмечают сами спортсмены – регулярные занятия футболом позволяют им не только поддерживать физическую форму и продлевать активное долголетие, но и общаться с друзьями и единомышленниками. Кроме того, благодаря подобным встречам подрастающее поколение видит живой пример того, к чему стремятся все спортсмены, не зависимо от вида спорта. Повышается их уровень мотивации и желание заниматься любимым делом

На Первенстве встретятся команды из Самары, Пензы, Ульяновска, Саратова, Чебоксар и Бузулука.

Победители регионального этапа разыграют Первенство России, которое состоится осенью в Краснодарском крае.