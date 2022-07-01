В Самаре завершились районные соревнования среди дворовых команд «Лето с футбольным мячом»

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В Самаре областной турнир «Лето с футбольным мячом» вышел на новый уровень: теперь команды-победительницы, которые стали сильнейшими в границах района, сразятся за победу на городском этапе.

В пятницу, 1 июля, за право представлять Ленинский район на городском этапе боролись 8 команд.

Главная цель турнира - привлечение интереса к футболу, приобщение молодежи к спорту, популяризация здорового образа жизни и организация соревновательной деятельности во время летних каникул. Это масштабное событие тесно связано с целями и задачами нацпроектов, оно положительно сказывается на развитии спортивной инфраструктуры региона: специалисты проводят постоянный мониторинг спортивных площадок и школьных полей, благоустраивают имеющиеся и строят новые площадки, появляются дворовые тренеры и талантливые спортсмены.

Проведение соревнований среди дворовых команд «Лето с футбольным мячом» способствует большей мотивации детей и взрослых к занятиям спортом. Так, доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в Самаре за 4 года увеличилась в 1,5 раза – с 32% в 2017 году до 49% в 2021-м.

Фото: администрация Самары