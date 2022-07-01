В Самаре завершились районные соревнования среди дворовых команд «Лето с футбольным мячом»

Я нашел ошибку
Главные новости:
До 06:00 30 июля 2022 года.
В Самаре продлено временное ограничение движения по улице Гастелло
Ранее в соцсетях появилась информация о нашествии божьих коровок в Анапе. По словам пользователей, насекомых можно встретить повсюду.
Ученый рассказал о причинах нашествия божьих коровок на Кубани
Это стало возможным, в том числе, благодаря развитию системы фотовидеофиксации нарушений ПДД.
Сотрудники ГАИ прекратят использовать ручные радары для фиксации нарушений ПДД
До 06:00 11 июля 2022 года.
В Самаре продлено временное ограничение движения на участке улицы Пионерской
Новое покрытие появится на 37 тысячах квадратных метров автодороги.
В Самаре по улице Авроры началась укладка  верхнего слоя асфальтобетонного покрытия
Дмитрий Азаров поблагодарил росгвардейцев за выполнение боевых задач во время специальной военной операции.
В Тольятти торжественно встретили росгвардейцев – участников спецоперации по защите Донбасса
1–2 июля в Чебоксарах проходит II Всероссийский форум городов трудовой доблести «Рубежи Победы».
Делегация из Самарской области принимает участие во Всероссийском форуме городов трудовой доблести «Рубежи Победы»
Виктор Кудряшов принял участие в заседании всероссийской Межведомственной рабочей группы по восстановлению рынка труда. 
Виктор Кудряшов: ситуация на рынке труда остается стабильной
Наверх
Самара  +18 °C, Тольятти  +16 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 52.51
1.35
EUR 54.64
0.78
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
Все площадки Грушинского фестиваля начнут работу 30 июня
Появилась полная программа 49 фестиваля авторской песни имени В. Грушина в Самарской области
Премьера детской оперы «Репка» пройдет в Самарском театре оперы и балета
Весь список
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Архив новостей
Июль 2022
ПнВтСрЧтПтСбВс
123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные
Футбол в Самаре Спортивные мероприятия Спортивные достижения ЧМ-2018 Сочи-2014

В Самаре завершились районные соревнования среди дворовых команд «Лето с футбольным мячом»

1 июля 2022 16:25
154
Теперь команды-победительницы, которые стали сильнейшими в границах района, сразятся за победу на городском этапе.

В Самаре областной турнир «Лето с футбольным мячом» вышел на новый уровень: теперь команды-победительницы, которые стали сильнейшими в границах района, сразятся за победу на городском этапе.

В пятницу, 1 июля, за право представлять Ленинский район на городском этапе боролись 8 команд.

Главная цель турнира - привлечение интереса к футболу, приобщение молодежи к спорту, популяризация здорового образа жизни и организация соревновательной деятельности во время летних каникул. Это масштабное событие тесно связано с целями и задачами нацпроектов, оно положительно сказывается на развитии спортивной инфраструктуры региона: специалисты проводят постоянный мониторинг спортивных площадок и школьных полей, благоустраивают имеющиеся и строят новые площадки, появляются дворовые тренеры и талантливые спортсмены.

Проведение соревнований среди дворовых команд «Лето с футбольным мячом» способствует большей мотивации детей и взрослых к занятиям спортом. Так, доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в Самаре за 4 года увеличилась в 1,5 раза – с 32% в 2017 году до 49% в 2021-м.

 

Фото:   администрация Самары

Теги: Футбол

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
В Самаре на матчи в Солидарность-Арена будут пускать только с картой болельщика
29 июня 2022, 10:10
В Самаре на матчи в Солидарность-Арена будут пускать только с картой болельщика
Карту должны иметь все участники спортивного мероприятия: зрители, гости, персонал, а также представители СМИ. Футбол в Самаре
451
В Самаре продолжается областной турнир среди дворовых команд «Лето с футбольным мячом»
29 июня 2022, 09:51
В Самаре продолжается областной турнир среди дворовых команд «Лето с футбольным мячом»
В соревнованиях принимают участие около 200 команд в двух возрастных категориях. Футбол в Самаре
441
Игорь Осинькин: Нам и команде сейчас очень важно, чтобы не было большой ротации впереди
25 июня 2022, 12:44
Игорь Осинькин: Нам и команде сейчас очень важно, чтобы не было большой ротации впереди
Главный тренер «Крыльев Советов» прокомментировал подписание экс-нападающего «Спартака» Максима Глушенкова. Спорт
937
В центре внимания
что изменится в жизни россиян с 1 июля
1 июля 2022  12:54
Что изменится в жизни россиян с 1 июля
226
В первый день Грушинский фестиваль посетили около 6 тысяч человек из 20 регионов
1 июля 2022  12:34
В первый день Грушинский фестиваль посетили около 6 тысяч человек из 20 регионов
240
Представители Минсельхоза России высоко оценили развитие агропромышленного комплекса Самарской области
1 июля 2022  11:42
Представители Минсельхоза России высоко оценили развитие агропромышленного комплекса Самарской области
330
Роспотребнадзор отменил введенные из-за пандемии COVID-19 ограничения
1 июля 2022  10:57
Роспотребнадзор отменил введенные из-за пандемии COVID-19 ограничения
284
В Самарской области впервые пройдет фестиваль, посвященный Дню семьи, любви и верности
1 июля 2022  10:52
В Самарской области впервые пройдет фестиваль, посвященный Дню семьи, любви и верности
259
Весь список