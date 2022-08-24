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В Самаре прошёл турнир по футболу памяти Разии Нуркеновой

24 августа 2022 12:29
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В Самаре прошёл турнир по футболу памяти Разии Нуркеновой

На стадионе ЦСК ВВС состоялся «Турнир по футболу памяти Нуркеновой Разии Тулеуовны среди команд девочек». Мероприятие прошло в формате соревнований среди команд девочек трёх возрастных групп. Также, были сыграны товарищеские матчи, в которых приняли участие воспитанницы Разии Тулеуовны, команды ЦСК ВВС и гости турнира.

Главными участниками мероприятия стали юные футболистки 7-12 лет - 11 команд девочек из Самарской области. Всего в мини-турнирах и товарищеских играх сыграли более 140 участниц.

Нуркенова Разия Тулеуовна (4.05.1968 - 18.08.2020) - футболистка сборных СССР и России, игрок ЦСК ВВС (Самара), трёхкратная чемпионка России, обладательница кубка России, главный тренер ЦСК ВВС (Самара) и сборной Казахстана.

Мероприятие было организовано Автономной некоммерческой организацией Футбольный клуб «Мега» при поддержке Спортивного клуба СГСПУ.

Теги: Футбол

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