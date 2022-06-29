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В Самаре продолжается областной турнир среди дворовых команд «Лето с футбольным мячом»

29 июня 2022 09:51
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В Самаре продолжается областной турнир среди дворовых команд «Лето с футбольным мячом»

«Лето с футбольным мячом» в самом разгаре: в Самаре продолжается областной турнир среди дворовых команд 
 
В соревнованиях принимают участие около 200 команд в двух возрастных категориях: 9-11 и 12-14 лет. Игры продолжатся до 31 августа. 
 
Соревнования проходят в два этапа: 10 июня во всех районах города стартовал первый этап турнира. С 22 по 24 июля на футбольном поле площади Куйбышева пройдёт второй этап. 
 
Сейчас игры первого этапа соревнований продолжаются в Советском и Ленинском районах, в остальных они уже завершились. Впереди – старт второго этапа турнира, после которого по одной команде от группы выйдет в финал. Они и станут потенциальными претендентами на областной и федеральный кубки. Финальный областной этап планируется провести на стадионе «Самара Арена».

Теги: Футбол

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