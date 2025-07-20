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В расположение самарских «Крыльев Советов» прибыл новый футболист

20 июля 2025 13:10
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В расположение самарских «Крыльев Советов» прибыл новый футболист

Новым игроком клуба стал центральный защитник сборной Камеруна Габи Кики.

19 июля спортсмен наблюдал за игрой своей новой команды, пишет 63.ру.

Главный тренер «Крыльев Советов» в эфире «Матч ТВ» рассказал, что новый защитник совсем скоро выйдет на поле.

«Будем надеяться, что и Кики, и Баньяц добавятся уже к следующей игре с „Пари НН“, — сказал Магомед Адиев.

Михайло Баньяца фанатам представили 16 июля.

Официально о переходе футболиста в «Крылья Советов» пока не объявляли.

В этом сезоне 30‑летний камерунец сыграл в десяти матчах за «Актобе» в чемпионате Казахстана, отметился одним голом.

«В Самару Габи Кики прилетел в среду, 16 июля, прошел медосмотр, после чего подписал с командой Адиева контракт на два сезона с зарплатой 2 милилна рублей в месяц. Центрбэк переходит в Крылья на правах свободного агента — у игрока была договоренность с „Актобе“, что он может уйти бесплатно за полгода до конца договора», — рассказал спортивный инсайдер Иван Карпов.

Теги: Крылья Советов Футбол

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