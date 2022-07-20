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В пятницу на «Металлурге» сыграет молодёжка «Крыльев Советов»

20 июля 2022 12:45
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В пятницу на «Металлурге» сыграет молодёжка «Крыльев Советов»

В пятницу, 22 июля, на стадионе «Металлург» пройдет домашний матч молодёжки «Крыльев» против «Мастер-Сатурна».

Матч первого тура Молодёжной футбольной лиги завершился поражением «Крыльев» от «Строгино» со счётом 0:3.

По итогам первого тура молодёжка «Крыльев» находится на последнем месте турнирной таблицы, пишет Другой город.

Следующий матч — против «Мастер-Сатурна». Команда также проиграла в первом туре, но со счётом 1:4. Сейчас занимает предпоследнюю строчку в таблице.

Начало матча 22 июля на «Металлурге» — в 13:00. Возрастное ограничение: 6+.

Теги: Крылья Советов Футбол

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