Тренер самарских «Крыльев Советов» подтвердил возвращение нападающего Ивана Сергеева

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Этого трансфера очень ждали все болельщики клуба: переход Сергеева стал реальным после выкупа «Зенитом» спартаковца Александра Соболева.

Форвард Иван Сергеев перешел в «Крылья Советов» в августе 2020 года. В самарской команде он провел 66 матчей, забил 51 гол и отдал 15 результативных передач. Иван побил сразу несколько рекордов ФНЛ, стал лучшим бомбардиром в истории этой лиги за один сезон, также стал одним из лучших голеадоров «Крыльев» в российской истории.

В январе 2022 года стало известно о том, что Сергеев продолжит свою карьеру в питерском «Зените». Клуб из Санкт-Петербурга воспользовался опцией выкупа игрока.

В сезоне-2023/2024 Сергеев провел за сине-бело-голубых 39 матчей во всех турнирах, забил 11 мячей и отдал 5 голевых передач. В составе «Зенита» Сергеев стал трехкратным чемпионом страны, завоевал Кубок и трижды выиграл Суперкубок России.

Летом 2024 года многие инсайдерские источники заговорили о возможном возвращении Сергеева в «Крылья». Информация была воспринята очень позитивно всеми болельщиками самарского клуба: команда плохо начала сезон, ситуация с нападающими до сих пор оставляет желать лучшего.

Разговоры о трансфере Сергеева начали становиться похожими на реальность после того, как в конце августа 2024 года контракт с «Зенитом» подписал спартаковец Александр Соболев (тоже бывший игрок самарских «Крыльев»).

Как сообщил утром 5 сентября 2024 года портал «Спортс.Ру», тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин подтвердил переход Сергеева в самарскую команду. «Полноценный контракт. Посмотрим, сыграет ли с «Рубином», — цитирует Осинькина «Спортс.Ру».

Ранее сообщалось, что самарцы заплатят за форварда «Зениту» 200 млн рублей.

В 8-м туре Мир РПЛ «Крылья Советов» встретятся 13 сентября 2024 года в гостях с казанским «Рубином», пишет Обоз.инфо.