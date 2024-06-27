«Спартаку» предложили приобрести вратаря «Крыльев Советов» Ломаева

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Как стало известно Metaratings.ru , московскому «Спартаку» предложили приобрести 25-летнего российского вратаря «Крыльев Советов» Ивана Ломаева.

По нашей информации, московский клуб в данный момент рассматривает более опытных российских вратарей. При этом «Спартак» пока не заинтересован в подписании 37-летнего Сослана Джанаева, последним клубом которого была «Балтика», и 37-летнего голкипера Антона Шунина.

Ломаев является воспитанником академии «Чертаново» и выступает за «Крылья Советов» с лета 2020 года. На счету голкипера 100 матчей за самарскую команду, 122 пропущенных мяча и 30 матчей «на ноль».

Соглашение футболиста с «Крыльями» действует до июня 2025 года. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость игрока в 2 млн евро.