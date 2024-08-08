Состав "Крыльев Советов" пополнил нападающий Ульви Бабаев

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"Крылья Советов" и "Динамо" достигли договоренности об аренде нападающего Ульви Бабаева до конца нынешнего сезона. Футболист будет выступать под 17 номером.

Бабаев – воспитанник Академии "Динамо", где ярко проявил себя в ЮФЛ и Молодёжной лиге.

Выступал за "Динамо-2", начиная с сентября 2021 года. За основной состав "Динамо" в РПЛ дебютировал в последнем матче сезона 2022/23 в Оренбурге.

В текущем сезоне Второй лиги Б 20-летний игрок провел 15 матчей, в которых забил 7 голов и отдал 3 результативные передачи.

Вызывался в юношеские сборные России.

Фото: сайт КС