«Солидарность Самара Арена»: развлекательная программа на матче с «Ростовом»

В воскресенье, 23 ноября, на «Солидарность Самара Арене» пройдет матч 16 тура МИР РПЛ между «Крыльями Советов» и «Ростовом». Начало – в 14:00.

Вход на арену откроется за два часа – в 12:00.

ПФК «Крылья Советов» и титульный партнер FONBET подготовили насыщенную развлекательную программу.

Болельщиков встретит маскот клуба Крыс Лютик.

Партнер ИНВИТРО подарит купоны на скидку 15% на анализы, а участники игры «Супер реакция» смогут выиграть фирменный мерч.

У гейта №3 разместится бренд-зона FONBET с активностями Speed Attack, «Стеной удачи», «Плинко» и призами «Это «Крылья», брат».

Детские зоны от «Джанго Парка» будут открыты с 12:00 до 15:00. В программе – встречи с любимыми персонажами, фигурки из шаров, мастер-класс «Плакат любимому футболисту» и другие развлечения в VIP и зоне гостеприимства A403.

Для удобства болельщиков на 4 этаже в секторах А и С откроются теплые зоны гостеприимства.

В зоне гостеприимства А403 гостям предложат горячий чай.

В зоне A403 болельщиков ждут розыгрыши призов и конкурсы от ведущего Александра Четверикова.

Здесь же каждый сможет оставить пожелание любимому игроку на специальном баннере и проверить свою силу любви к «Крыльям» на аттракционах-силомерах.

Полузащитник «Крыльев Советов» Дмитрий Иванисеня проведёт автограф-сессию в зоне A403. Начало – в 13:00.

Ивент-иллюстратор Юлия Кондрашенкова нарисует персональные fashion-открытки за несколько минут.

В «Барбер Штабе» в A403 можно будет бесплатно освежить стрижку и зарядиться атмосферой перед матчем.

Любителей футбольных симуляторов ждут PS5 с возможностью сыграть за любимую команду в EA FC и NBA вместе с игроками БК «Самара».

Болельщики смогут окунуться в атмосферу казачьей культуры перед матчем с «Ростовом». Ансамбль «Волжские казаки» выступит в зоне гостеприимства А403, представив специальную постановку. Начало – 13:00.

Рядом расположится лаунж-зона «Крыльев Советов» для отдыха и восстановления после рабочей недели.

Гости смогут сыграть в сабсоккер, дартс, настольный футбол и теннис, а также в деревянные настольные игры от «Игротеки».

В A403 также пройдет мастер-класс и сеанс одновременной игры от Федерации шахмат Самарской области.

Аквагрим будет работать в зоне гостеприимства A403, в VIP и на стилобате.

В музее «Крыльев Советов» (1 этаж, сектор В) пройдет выставка наград, атрибутики и раритетов из истории клуба. Там же расположена фотозона «Раздевалка «Крыльев Советов».

Для незрячих болельщиков матч будет сопровождаться тифлокомментированием в приложении «Особый взгляд».

В день игры от «Ладьи» и из Кошелева будут курсировать до стадиона. Количество мест ограничено.

Рядом со стадионом также доступны бесплатные парковки, сообщает пресс-служба ПФК "КС".