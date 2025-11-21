Я нашел ошибку
Главные новости:
Вход на арену откроется за два часа – в 12:00.
«Солидарность Самара Арена»: развлекательная программа на матче с «Ростовом»
В результате аварии пострадали два пассажира. Они госпитализированы.
На улице Стара-Загора в Самаре пассажирский автобус врезался в столб
Эти рыбы большую часть жизни обитают на глубине более 900 метров и почти никогда не поднимаются к поверхности.
В Тасмании местный житель нашел на пляже редкого трехметрового сельдяного короля
Ежегодно с ноября по декабрь сборные команды органов исполнительной власти соревнуются по нескольким видам спорта.
Команда минздрава региона активно участвует в спартакиаде органов власти
Соджу ранее изготавливали из риса, а из-за экономии начали делать из батата, пшеницы и тростника, свойства напитка могут быть опасны для организма.
Врач предупредил об опасности для организма корейской водки соджу
В скором времени школьники из Самары также отправятся с дружеским визитом в Абхазию. 
Спортсмены из Сухума и Самары провели совместные тренировки
Главная выставка — портретные куклы героев легендарных фильмов: узнаваемый «Тихий Дон», загадочный «Пуаро» и дерзкие «Три мушкетёра».
В самарском  музее им. П.В. Алабина откроется Всероссийская выставка кукол
Для автоматической фиксации нарушений в Самаре в пилотном режиме уже работает мобильный комплекс «Дозор-М».
Минприроды СО: блокирование контейнерных площадок будут фиксировать автоматически
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 80.73
-0.21
EUR 92.6
-1.18
«Солидарность Самара Арена»: развлекательная программа на матче с «Ростовом»

21 ноября 2025 20:45
137
Вход на арену откроется за два часа – в 12:00.

В воскресенье, 23 ноября, на «Солидарность Самара Арене» пройдет матч 16 тура МИР РПЛ между «Крыльями Советов» и «Ростовом». Начало – в 14:00. 

Вход на арену откроется за два часа – в 12:00.

ПФК «Крылья Советов» и титульный партнер FONBET подготовили насыщенную развлекательную программу.

Болельщиков встретит маскот клуба Крыс Лютик.

Партнер ИНВИТРО подарит купоны на скидку 15% на анализы, а участники игры «Супер реакция» смогут выиграть фирменный мерч.

У гейта №3 разместится бренд-зона FONBET с активностями Speed Attack, «Стеной удачи», «Плинко» и призами «Это «Крылья», брат».

Детские зоны от «Джанго Парка» будут открыты с 12:00 до 15:00. В программе – встречи с любимыми персонажами, фигурки из шаров, мастер-класс «Плакат любимому футболисту» и другие развлечения в VIP и зоне гостеприимства A403.

Для удобства болельщиков на 4 этаже в секторах А и С откроются теплые зоны гостеприимства.

В зоне гостеприимства А403 гостям предложат горячий чай.

В зоне A403 болельщиков ждут розыгрыши призов и конкурсы от ведущего Александра Четверикова.

Здесь же каждый сможет оставить пожелание любимому игроку на специальном баннере и проверить свою силу любви к «Крыльям» на аттракционах-силомерах.

Полузащитник «Крыльев Советов» Дмитрий Иванисеня проведёт автограф-сессию в зоне A403. Начало – в 13:00.

Ивент-иллюстратор Юлия Кондрашенкова нарисует персональные fashion-открытки за несколько минут.

В «Барбер Штабе» в A403 можно будет бесплатно освежить стрижку и зарядиться атмосферой перед матчем.

Любителей футбольных симуляторов ждут PS5 с возможностью сыграть за любимую команду в EA FC и NBA вместе с игроками БК «Самара».

Болельщики смогут окунуться в атмосферу казачьей культуры перед матчем с «Ростовом». Ансамбль «Волжские казаки» выступит в зоне гостеприимства А403, представив специальную постановку. Начало – 13:00.

Рядом расположится лаунж-зона «Крыльев Советов» для отдыха и восстановления после рабочей недели.

Гости смогут сыграть в сабсоккер, дартс, настольный футбол и теннис, а также в деревянные настольные игры от «Игротеки».

В A403 также пройдет мастер-класс и сеанс одновременной игры от Федерации шахмат Самарской области.

Аквагрим будет работать в зоне гостеприимства A403, в VIP и на стилобате.

В музее «Крыльев Советов» (1 этаж, сектор В) пройдет выставка наград, атрибутики и раритетов из истории клуба. Там же расположена фотозона «Раздевалка «Крыльев Советов».

Для незрячих болельщиков матч будет сопровождаться тифлокомментированием в приложении «Особый взгляд».

В день игры от «Ладьи» и из Кошелева будут курсировать  до стадиона. Количество мест ограничено.

Рядом со стадионом также доступны бесплатные парковки, сообщает пресс-служба ПФК "КС".

Теги: Крылья Советов Самара

В центре внимания
Совершаемые в этот день молитвы отражают общенародную поддержку российских вооруженных сил.
21 ноября 2025  16:30
Вячеслав Федорищев принял участие в крестном ходе в Самаре
198
Вячеслав Федорищев поздравил налоговиков Самарской области
21 ноября 2025  11:22
Вячеслав Федорищев поздравил налоговиков Самарской области
233
Молодежный карьерный форум
21 ноября 2025  11:15
Молодежный карьерный форум "Волжский импульс" пройдет в Самаре 24 ноября
251
В ходе которого был рассмотрен вопрос о реализации Самарской областью федерального проекта «Производительность труда».
20 ноября 2025  21:30
Губернатор Вячеслав Федорищев провел заседание областного правительства
1152
Особое внимание на встрече было уделено выполнению казачеством важнейших государственных задач, в первую очередь – содействию армии и выполнению боевых задач в зоне специальной военной операции.
20 ноября 2025  17:43
Губернатор Вячеслав Федорищев провел рабочую встречу с атаманом Всероссийского казачьего общества Виталием Кузнецовым
1987
Весь список