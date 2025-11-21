«Солидарность Самара Арена»: развлекательная программа на матче с «Ростовом»

В воскресенье, 23 ноября, на «Солидарность Самара Арене» пройдет матч 16 тура МИР РПЛ между «Крыльями Советов» и «Ростовом». Начало – в 14:00.
Вход на арену откроется за два часа – в 12:00.
ПФК «Крылья Советов» и титульный партнер FONBET подготовили насыщенную развлекательную программу.
Болельщиков встретит маскот клуба Крыс Лютик.
Партнер ИНВИТРО подарит купоны на скидку 15% на анализы, а участники игры «Супер реакция» смогут выиграть фирменный мерч.
У гейта №3 разместится бренд-зона FONBET с активностями Speed Attack, «Стеной удачи», «Плинко» и призами «Это «Крылья», брат».
Детские зоны от «Джанго Парка» будут открыты с 12:00 до 15:00. В программе – встречи с любимыми персонажами, фигурки из шаров, мастер-класс «Плакат любимому футболисту» и другие развлечения в VIP и зоне гостеприимства A403.
Для удобства болельщиков на 4 этаже в секторах А и С откроются теплые зоны гостеприимства.
В зоне гостеприимства А403 гостям предложат горячий чай.
В зоне A403 болельщиков ждут розыгрыши призов и конкурсы от ведущего Александра Четверикова.
Здесь же каждый сможет оставить пожелание любимому игроку на специальном баннере и проверить свою силу любви к «Крыльям» на аттракционах-силомерах.
Полузащитник «Крыльев Советов» Дмитрий Иванисеня проведёт автограф-сессию в зоне A403. Начало – в 13:00.
Ивент-иллюстратор Юлия Кондрашенкова нарисует персональные fashion-открытки за несколько минут.
В «Барбер Штабе» в A403 можно будет бесплатно освежить стрижку и зарядиться атмосферой перед матчем.
Любителей футбольных симуляторов ждут PS5 с возможностью сыграть за любимую команду в EA FC и NBA вместе с игроками БК «Самара».
Болельщики смогут окунуться в атмосферу казачьей культуры перед матчем с «Ростовом». Ансамбль «Волжские казаки» выступит в зоне гостеприимства А403, представив специальную постановку. Начало – 13:00.
Рядом расположится лаунж-зона «Крыльев Советов» для отдыха и восстановления после рабочей недели.
Гости смогут сыграть в сабсоккер, дартс, настольный футбол и теннис, а также в деревянные настольные игры от «Игротеки».
В A403 также пройдет мастер-класс и сеанс одновременной игры от Федерации шахмат Самарской области.
Аквагрим будет работать в зоне гостеприимства A403, в VIP и на стилобате.
В музее «Крыльев Советов» (1 этаж, сектор В) пройдет выставка наград, атрибутики и раритетов из истории клуба. Там же расположена фотозона «Раздевалка «Крыльев Советов».
Для незрячих болельщиков матч будет сопровождаться тифлокомментированием в приложении «Особый взгляд».
В день игры от «Ладьи» и из Кошелева будут курсировать до стадиона. Количество мест ограничено.
Рядом со стадионом также доступны бесплатные парковки, сообщает пресс-служба ПФК "КС".