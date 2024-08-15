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«Солидарность Самара Арена»: как прошла развлекательная программа на кубковом матче со «Спартаком»

15 августа 2024 16:43
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Эту встречу посетило 20 040 болельщиков.

В среду, 14 августа, на «Солидарность Самара Арене» прошел матч 2 тура группового этапа FONBET Кубка России межу «Крыльями Советов» и «Спартаком». Эту встречу посетило 20 040 болельщиков.

«Крылья Советов» совместно с титульным партнером клуба FONBET подготовили большую предматчевую развлекательную программу FONFEST «Зелёно-бело-синий вайб».

На площади 3 гейта болельщиков встречали инсталляции трофея и автомобиль от партнёра клуба АВТОВАЗа.

Болельщиков в атрибутике угощали мясным шашлычком.

Для всех болельщиков ожидали чилл-зона Fonbet и лаунж-зона «Крыльев Советов», где каждый смог восстановить силы после рабочего дня.

Трофей FONBET Кубка России вместе с Игорем Семшовым и Евгением Бушмановым побывал на «Солидарность Самара Арене», а все желающие смогли взять автограф у амбассадоров РФС и сфотографироваться с хрустальным кубком.

Перед игрой легенда «Крыльев Советов» Эдуардо Лобос встретился с болельщиками.

Хедлайнером FONFEST стал Женя Трофимов и «Комната культуры», которые зажгли на главной сцене площади со своими хитами «Поезда» и «Самолёты»!

Кроме этого, на площади можно было сыграть в футбол в формате «3х3», проверить навыки в сабсоккере или текболе, сфотографироваться с клубным автобусом или в тематических фотозонах «ЗБС Вайб». Для юных гостей работали надувные аттракционы «Футбольный дартс» и «Футбольные ворота».

В музее «Крыльев Советов» для всех гостей доступна постоянная экспозиция, а также фотозона «Раздевалка «Крыльев Советов».

Первый символический удар по мячу нанесли экс-игроки «Крыльев», амбассадоры РФС Игорь Семшов и Евгений Бушманов.

Перед началом матча в чаше стадиона все желающие смогли поучаствовать в тематическом квизе, победителем которого стал Даниил Никитин, ответивший на большинство вопросов и потратил на это наименьшее количество времени, сообщает пресс-служба ПФК "КС".

 

Фото:    пресс-служба ПФК "КС"

Теги: Крылья Советов Самара

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